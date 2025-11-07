बॉडीशेमिंग करने वाले जर्नलिस्ट की Gouri Kishan ने लगाई फटकार, बोलीं- 'किसी पुरुष अभिनेता से क्यों...'

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अभिनेत्री गौरी किशन का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल एक मेल जर्नलिस्ट के साथ उनकी तीखी बहस हो गई जब उसने उनसे उनके वजन को लेकर सवाल किया। सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस दरअसल 7 नवंबर को अपनी फिल्म 'अदर्स' की रिलीज के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तमिल अभिनेत्री ने अपने वज़न को लेकर एक पत्रकार के तीखे सवाल का जवाब दिया। को-एक्टर्स के सामने घटी इस घटना ने मीडिया में लैंगिक भेदभाव और सम्मान पर व्यापक चर्चा छेड़ दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें