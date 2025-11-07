Language
    बॉडीशेमिंग करने वाले जर्नलिस्ट की Gouri Kishan ने लगाई फटकार, बोलीं- 'किसी पुरुष अभिनेता से क्यों...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:28 PM (IST)

    अभिनेत्री गौरी जी किशन ने चेन्नई में अपनी तमिल फिल्म 'अदर्स' के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बॉडी शेमिंग और बेतुके सवालों के लिए एक जर्नलिस्ट को खूब लताड़ लगाई। यह घटना, जिसने अब ऑनलाइन व्यापक चर्चा छेड़ दी है, तब शुरू हुई जब एक यूट्यूब पत्रकार ने उनके को-एक्टर आदित्य माधवन से वजन से जुड़ा एक सवाल पूछा।

    गौरी से उनके वजन को लेकर किया गया सवाल (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अभिनेत्री गौरी किशन का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल एक मेल जर्नलिस्ट के साथ उनकी तीखी बहस हो गई जब उसने उनसे उनके वजन को लेकर सवाल किया।

    सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

    दरअसल 7 नवंबर को अपनी फिल्म 'अदर्स' की रिलीज के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तमिल अभिनेत्री ने अपने वज़न को लेकर एक पत्रकार के तीखे सवाल का जवाब दिया। को-एक्टर्स के सामने घटी इस घटना ने मीडिया में लैंगिक भेदभाव और सम्मान पर व्यापक चर्चा छेड़ दी है।

    पत्रकार ने वजन को लेकर किया सवाल

    पत्रकार ने उनके शरीर के वजन के बारे में पूछा और फिल्म के एक सीन का हवाला दिया जिसमें एक्टर उन्हें गोद में उठाता है। उसने उनसे पूछा कि उन्हें गौरी कितना उठाना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पत्रकार ने अपने सवाल को सही ठहराने की कोशिश की, जिस पर गौरी ने तमिल में जवाब देते हुए कहा, "मेरे वजन से आपको क्या लेना-देना? इसका फिल्म से क्या लेना-देना और क्या संबंध है? मेरा वज़न मेरी पसंद है, और इसका मेरे टैलेंट से कोई लेना-देना नहीं है। मैं सिर्फ अपनी फिल्मों के जरिए ही अपनी बात कह सकती हूं, और मैं कड़ी मेहनत कर रही हूं। मैंने ऐसे किरदार चुने हैं जो करियर ओरियंटेड हों।" जबकि पत्रकार उनके खिलाफ एकजुट हो गए, गौरी अपनी बात पर अड़ी रहीं कि उनका सवाल 'बेवकूफी भरा'था और इस सवाल को सही ठहराने का तरीका बेहद अपमानजनक है। उन्होंने कहा, "बॉडी शेमिंग को सामान्य न बनाएं।"

     
     
     
    जवाब देने में पीछे नहीं हटीं गौरी

    गौरी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या यह सवाल हीरो से क्यों नहीं पूछा जाता। उनके चरित्र के बारे में कोई सवाल क्यों नहीं पूछा गया। इस कमेंट के बाद से सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ गई है। गायिका चिन्मयी ने एक्स पर कहा, "गौरी ने अद्भुत काम किया है। जिस क्षण आप कोई अपमानजनक और अनावश्यक प्रश्न पूछते हैं चारों ओर शोर मच जाता है। मुझे गर्व है कि इतनी कम उम्र की कोई लड़की अपनी बात पर अड़ी रही और पीछे नहीं हटी। किसी भी पुरुष अभिनेता से उसका वजन नहीं पूछा जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने एक एक्ट्रेस से यह क्यों पूछा।"

