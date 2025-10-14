संजय कपूर की वसीयत में करिश्मा के बेटे का गलत नाम, 30 हजार करोड़ की संपत्ति पर विवाद!
दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर के निधन के बाद उनकी संपत्ति को लेकर लगातार विवाद जारी है। 30 हजार करोड़ की सपंत्ति को लेकर संजय की पूर्व पत्नी और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अपने और अपने बच्चों के हक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। करिश्मा के वकील ने कोर्ट को बताया है कि संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव ने संपत्ति के फर्जी दस्तावेज बनवाए हैं। जिसमें करिश्मा के बच्चों के नाम का गलत इस्तेमाल किया गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. जाने-माने बिजनेसमैन संजय कपूर (Sanjay Kapur) का बीते दिनों ही निधन हो गया था। निधन के बाद से संजय कपूर की संपत्ति को लेकर लगातार विवाद जारी है। संजय कपूर की पूर्व पत्नी और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) भी लगातार अपना अपने बच्चों समायरा कपूर और कियान कपूर का हक मांगने के लिए लड़ रही हैं। वसीयत को लेकर अलग-अलग जानकारियां सामने आ रही हैं। इसी बीच आरोप लग रहे हैं कि वसीयत में गलत तरीके से करिश्मा कपूर के बेटे का नाम लिखा गया। वहीं संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव (Priya Sachdev) पर ही ये सारे आरोप लग रहे हैं। कहा गया है कि प्रिया कपूर ने जो वसीयत पेश की है उससे करिश्मा के बच्चों को वंचित करने की कोशिश की जा रही है। करिश्मा के वकील महेश जेठमलानी का आरोप है कि प्रिया सचदेव ये कोशिश कर रही हैं और उन्होंने वसीयत में करिश्मा के बेटे का नाम गलत लिखा है।
वसीयत में करिश्मा के बेटे का नाम गलत
दिल्ली हाईकोर्ट में हाल ही में इसको लेकर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान करिश्मा के वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रिया सचदेव ने जो वसीयतनामा पेश किया है वो पूरी तरह से फर्जी है। इस वसीयतनामे को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि जिससे करिश्मा के बच्चों को कुछ ना मिले। उन्होंने कहा कि वसीयत में बहुत कुछ छिपाने की कोशिश की गई है, जिसमें संजय कपूर का तक नाम दर्ज नहीं है। वकील के मुताबिक, वसीयत में संजय कपूर की बेटी समायरा का पता गलत लिखा गया है और उनके बेटे कियान के नाम की स्पेलिंग को भी गलत तरीके से लिखा गया है। वकील ने कोर्ट को ये भी बताया कि संजय कपूर अगर वसीयत लिखते तो ये गलत नाम नहीं लिखे जाते। वो खुद अपने बच्चों से बेहद प्यार करते थे। इस सबके बावजूद भी करिश्मा के बच्चों का नाम जानबूझकर गलत लिखने की कोशिश की जा रही है और उन्हें इस संपत्ति से वंचित करने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है।
क्या है संपत्ति को लेकर पूरा विवाद?
इसी साल 12 जून को संजय कपूर का निधन हो गया था। निधन के बाद संजय कपूर की मां ने कई गंभीर आरोप संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव पर लगाए। उन्होंने कहा कि प्रिया सचदेव ने उनकी सारी प्रोपर्टी पर कब्जा कर लिया है और गैरकानूनी ढंग से उनके बेटे को बिजनेस से अलग कर दिया। इसके बाद करिश्मा कपूर ने प्रोपर्टी में अपने बच्चों का हक मांगा तो कोर्ट ने प्रिया सचदेव से पेपर्स मांगे। इसके बाद प्रिया के वकील ने बंद लिफाफे में सारे पेपर्स कोर्ट में दिए। जिसके बाद ये आरोप लगा कि जानबूझकर वसीयत छुपाने की कोशिश की जा रही है और प्रिया के वकील इसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं। करिश्मा का आरोप ये है कि उनके बच्चों का भी उनके पिता की सपंत्ति में हक है। इसीलिए ये लड़ाई जारी है और फिलहाल मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है।
