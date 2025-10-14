संजय कपूर की वसीयत में करिश्मा के बेटे का गलत नाम, 30 हजार करोड़ की संपत्ति पर विवाद!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. जाने-माने बिजनेसमैन संजय कपूर (Sanjay Kapur) का बीते दिनों ही निधन हो गया था। निधन के बाद से संजय कपूर की संपत्ति को लेकर लगातार विवाद जारी है। संजय कपूर की पूर्व पत्नी और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) भी लगातार अपना अपने बच्चों समायरा कपूर और कियान कपूर का हक मांगने के लिए लड़ रही हैं। वसीयत को लेकर अलग-अलग जानकारियां सामने आ रही हैं। इसी बीच आरोप लग रहे हैं कि वसीयत में गलत तरीके से करिश्मा कपूर के बेटे का नाम लिखा गया। वहीं संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव (Priya Sachdev) पर ही ये सारे आरोप लग रहे हैं। कहा गया है कि प्रिया कपूर ने जो वसीयत पेश की है उससे करिश्मा के बच्चों को वंचित करने की कोशिश की जा रही है। करिश्मा के वकील महेश जेठमलानी का आरोप है कि प्रिया सचदेव ये कोशिश कर रही हैं और उन्होंने वसीयत में करिश्मा के बेटे का नाम गलत लिखा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें