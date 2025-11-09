Language
    'तुम ठीक हो...' इंटीमेट सीन के दौरान Gulshan Devaiah ने एक्ट्रेस से बार-बार किया सवाल, OTT पर कब होगी रिलीज?

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 04:29 PM (IST)

    Therapy Sherapy: गुलशन देवैया इन दिनों अपनी फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' की सफलता का आनंद ले रहे हैं। फिल्म में उन्होंने एक खलनायक की भूमिका निभाई थी। इस सफलता के बीच थेरेपी शेरेपी नाम से उनकी एक और सीरीज आ रही है जिसमें वो को-एक्ट्रेस गिरिजा ओक गोडबोले के साथ नजर आएंगी।

    गुलशन देवैया और गिरिजा ओक गोड (फोटो-एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। इन दिनों सस्पेंस-थ्रिलर फिल्मों और सीरीज का चलन तेजी से बढ़ गया है। अब ऐसी ही एक और वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम ‘थेरेपी शेरेपी’ है। यह मेंटल हेल्थ पर आधारित साइकलॉजिकल थ्रिलर सीरीज होगी। 

    सेट पर सहज महसूस कराया - गिरिजा

    गिरिजा ओक गोडबोले (Girija Oak Godbole) अपकमिंग वेब सीरीज थेरेपी शेरेपी में गुलशन देवैया के साथ नजर आएंगी। इस सीरीज में उन्होंने एक्टर के साथ कई सारे इंटीमेट सीन्स दिए हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने इस पर बात की और एक्टर की तारीफ की कि कैसे उन्होंने सेट पर एक कदम आगे जाकर उनके लिए हर तरीके से माहौल को कंफर्टेबल बनाया।

    वैनिटी वैन से तकिया लाए गुलशन

    हाल ही में एक डिडिटल प्लेटफॉर्म को दिए एक इंटरव्यू में, गिरिजा ने याद किया कि कैसे गुलशन सेट पर उनके आराम का पूरा ध्यान रखते थे। उन्होंने बताया कि गुलशन उन गिने-चुने अभिनेताओं में से एक थे जिनके साथ वह पूरी तरह सहज महसूस करती थीं। गिरिजा ने बताया कि सीन शूट करने से पहले, गुलशन उन्हें आराम देने के लिए अपनी वैनिटी वैन से खुद कई तकिए लाए थे।

    बार-बार पूछते थे सवाल

     
     
     
    एक्ट्रेस ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी भी तैयारी क्यों न कर लें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप जीरो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। गुलशन उनमें से एक हैं। उन्होंने अपनी वैनिटी वैन से तीन-चार अलग-अलग तकिए निकाले, एक छोटा, एक बड़ा और मुलायम और एक थोड़ा हार्ड। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सबसे ज्यादा आरामदायक वाली चुन लूं। सीन के दौरान, उन्होंने मुझसे कम से कम 16-17 बार पूछा होगा,'क्या तुम ठीक हो?'

    गुलशन देवैया और गिरिजा ओक गोडबोले अभिनीत थेरेपी शेरपी एक अपकमिंग वेब सीरीज है जो जटिल मानवीय भावनाओं और रिश्तों की पड़ताल करती है। इसकी रिलीज डेट की अभी घोषणा नहीं हुई है।

