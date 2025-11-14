'मेरा 12 साल का बेटा...' इंटरनेट पर वायरल हो रही Girija Oak की मॉर्फ्ड फोटोज, एक्ट्रेस ने जताई चिंता

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। मराठी और हिंदी सिनेमा में दशकों से काम कर रही गिरिजा ओक (Girija Oak Viral Girl) बीते दिनों से काफी वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर नीली साड़ी वाली महिला करके उनकी तस्वीरें वायरल हुईं, जिन्हें देखकर कई लोग उन्हें भारत की सिडनीस्वीनी और मोनिकाबेलुची कहने लगे। कुछ ने तो उन्हें नया नेशनल क्रश बता दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें