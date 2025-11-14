'मेरा 12 साल का बेटा...' इंटरनेट पर वायरल हो रही Girija Oak की मॉर्फ्ड फोटोज, एक्ट्रेस ने जताई चिंता
मराठी और हिंदी अभिनेत्री गिरिजा ओक की नीली साड़ी में कई सारी तस्वीरे सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। एक्ट्रेस ने बताया कि ये एआई-जनरेटेड तस्वीरें थीं जिसे देखकर उन्हें काफी चिंता हुई। इसके बाद लोग उन्हें भारत की सिडनी स्वीनी और नया नेशनल क्रश कहने लगे।
एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। मराठी और हिंदी सिनेमा में दशकों से काम कर रही गिरिजा ओक (Girija Oak Viral Girl) बीते दिनों से काफी वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर नीली साड़ी वाली महिला करके उनकी तस्वीरें वायरल हुईं, जिन्हें देखकर कई लोग उन्हें भारत की सिडनीस्वीनी और मोनिकाबेलुची कहने लगे। कुछ ने तो उन्हें नया नेशनल क्रश बता दिया।
एआई से बनाई गई थईं तस्वीरें?
हालांकि, अब गिरिजा ओक ने जो सच्चाई बताई वो वाकई चौंकाने वाली है। गिरीजा ने बताया कि सोशल मीडिया पर उनके जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वोएआईजेनरेटेड हैं। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर अपनी एआई-मॉर्फ्ड अश्लील तस्वीरों के प्रसार पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इनमें से कुछ तस्वीरें 'अच्छी नहीं लगतीं।' अभिनेत्री ने इस स्थिति पर बात करते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे इन तस्वीरों को उनकी सहजता से परे सेक्सुलाइज किया जा रहा है।
गिरिजा ने जताई चिंता
उन्होंने कहा कि यह बात उन्हें बहुत परेशान करती है, खासकर यह देखते हुए कि उनका एक 12 साल का बेटा है। अभिनेत्री ने आगे कहा, "जब कोई चीज वायरल होती है, तो वह ट्रेंड करने लगती है। इस तरह की तस्वीरें आमतौर पर तब तक बनती और प्रसारित होती रहती हैं जब तक लोग आपकी पोस्ट पर क्लिक करते हैं और आपको पर्याप्त लाइक, इंटरेक्शन और व्यूज़ मिलते रहते हैं। इससे आपका मकसद पूरा होता है। हम सब जानते हैं कि यह खेल कैसे खेला जाता है।"
