नीली साड़ी में वायरल हुई इस 37 वर्षीय महिला पर क्यों फिदा है पूरा इंटरनेट
सोशल मीडिया कब किसको फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दे, ये किसी को नहीं पता। इस प्लेटफॉर्म ने कई आम लोगों को वायरल कर स्टारडम दिलाया है। अब रश्मिका और तृप्ति डिमरी को भुलाकर इंटरनेट ने अपनी नई नेशनल क्रश चुन ली है, जो अपनी सादगी से पूरे सोशल मीडिया को दीवाना बना चुकी हैं। कौन हैं ये हसीना, चलिए आपको बताते हैं:
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया एक ऐसा स्टेज है, जहां एक साधारण सा मोमेंट किसी के लिए भी रातों-रात स्पेशल बन जाता है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब की इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, जिनकी रील्स से लेकर उनकी फोटोज, स्पीच ऐसे झटपट वायरल होती हैं कि किसी भी आम आदमी की अगले ही पल में मिलियन में फैन फॉलोइंग पहुंच जाती है।
ऐसी ही एक हसीना हैं, जिनके पीछे हर कोई दीवाना हुआ पड़ा है। इंटरनेट पर ब्लू साड़ी में नजर आईं इस हसीना के हसीन से चेहरे को देखने के बाद लोग उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए नहीं थक रहे हैं। कौन हैं ये लड़की जो बनी हैं इंडिया की नई नेशनल क्रश, नीचे पढ़ें डिटेल्स:
कौन हैं ब्लू साड़ी में दिल जीतने वाली ये हसीना?
इस वक्त इंटरनेट पर जो अपनी खूबसूरती से आग लगा रही हैं और इंडिया की नई नेशनल क्रश बनी हैं, वह कोई और नहीं, बल्कि मराठी एक्ट्रेस गिरिजा ओक हैं। दरअसल, गिरिजा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर 10 सितंबर को एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने व्हाइट स्लीवलेस ब्लाउज के साथ लाइट ब्लू साड़ी पहनी हुई है और मिनिमल मेकअप किया हुआ है।
यह भी पढ़ें- Ranbir Kapoor के सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट को क्यों फॉलो नहीं करती हैं पत्नी Alia Bhatt? बताई खास वजह
उनकी स्माइल से लेकर उनकी सिम्प्लिसिटी लोगों को दीवाना बना रही हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि ये हसीना आखिर हैं कौन। तो आपको बता दें कि गिरिजा ने एक्टिंग की दुनिया में कदम 15 साल की उम्र में ही रख दिया था। वह बॉलीवुड में आमिर से लेकर शाह रुख खान सहित कई एक्टर्स के साथ काम भी कर चुकी हैं।
View this post on Instagram
इन फिल्मों में छोड़ी अपनी छाप
गिरिजा ओक ने अपने करियर की शुरुआत मराठी फिल्म मानिनी से की थी। हालांकि, मराठी के साथ-साथ उन्होंने हिंदी और इंग्लिश फिल्मों में भी खूब काम किया है। साल 2007 में वह आमिर खान की फिल्म 'तारे जमीन पर' में नजर आईं थीं, जिसमें उनका किरदार 'जबीन' का था। इसके अलावा वह शोर इन द सिटी, साइकिल किक, काला, जवान, वैक्सीन वॉर जैसी मूवीज में भी काम कर चुकी हैं।
उनकी लास्ट रिलीज फिल्म नेटफ्लिक्स (Netflix) की स्पेशल जेंडे हैं, जिसमें उन्होंने मनोज वाजपेयी की पत्नी का किरदार अदा किया था। बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के अलावा गिरिजा ओक ने सीआईडी, लेडीज स्पेशल, कार्टल जैसे कई टीवी शोज में भी काम किया है।
रश्मिका-तृप्ति की छीन ली जगह
रातों-रात वायरल हुईं गिरिजा ओक इस वक्त इंडिया की नई नेशनल क्रश बन चुकी हैं। उनकी इंस्टाग्राम पर 6 लाख 63 हजार की फैन फॉलोइंग है। अगर आप उनका इंस्टाग्राम देखेंगे तो वह भी उनकी सादगी भरी तस्वीरें ही आपको दिखाई देंगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।