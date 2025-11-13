नीली साड़ी में वायरल हुई इस 37 वर्षीय महिला पर क्यों फिदा है पूरा इंटरनेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया एक ऐसा स्टेज है, जहां एक साधारण सा मोमेंट किसी के लिए भी रातों-रात स्पेशल बन जाता है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब की इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, जिनकी रील्स से लेकर उनकी फोटोज, स्पीच ऐसे झटपट वायरल होती हैं कि किसी भी आम आदमी की अगले ही पल में मिलियन में फैन फॉलोइंग पहुंच जाती है।

ऐसी ही एक हसीना हैं, जिनके पीछे हर कोई दीवाना हुआ पड़ा है। इंटरनेट पर ब्लू साड़ी में नजर आईं इस हसीना के हसीन से चेहरे को देखने के बाद लोग उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए नहीं थक रहे हैं। कौन हैं ये लड़की जो बनी हैं इंडिया की नई नेशनल क्रश, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

कौन हैं ब्लू साड़ी में दिल जीतने वाली ये हसीना? इस वक्त इंटरनेट पर जो अपनी खूबसूरती से आग लगा रही हैं और इंडिया की नई नेशनल क्रश बनी हैं, वह कोई और नहीं, बल्कि मराठी एक्ट्रेस गिरिजा ओक हैं। दरअसल, गिरिजा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर 10 सितंबर को एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने व्हाइट स्लीवलेस ब्लाउज के साथ लाइट ब्लू साड़ी पहनी हुई है और मिनिमल मेकअप किया हुआ है।

View this post on Instagram A post shared by Girija Oak Godbole (@girijaoakgodbole) इन फिल्मों में छोड़ी अपनी छाप गिरिजा ओक ने अपने करियर की शुरुआत मराठी फिल्म मानिनी से की थी। हालांकि, मराठी के साथ-साथ उन्होंने हिंदी और इंग्लिश फिल्मों में भी खूब काम किया है। साल 2007 में वह आमिर खान की फिल्म 'तारे जमीन पर' में नजर आईं थीं, जिसमें उनका किरदार 'जबीन' का था। इसके अलावा वह शोर इन द सिटी, साइकिल किक, काला, जवान, वैक्सीन वॉर जैसी मूवीज में भी काम कर चुकी हैं। उनकी लास्ट रिलीज फिल्म नेटफ्लिक्स (Netflix) की स्पेशल जेंडे हैं, जिसमें उन्होंने मनोज वाजपेयी की पत्नी का किरदार अदा किया था। बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के अलावा गिरिजा ओक ने सीआईडी, लेडीज स्पेशल, कार्टल जैसे कई टीवी शोज में भी काम किया है।