GIGMEDIA के साथ पार्टनरशिप में थिएटर फेस्ट लेकर आ रहा जागरण फिल्म फेस्टिवल, कई रंगारंग कार्यक्रम के साथ सजेगा मंच

    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:50 PM (IST)

    जो लोग रचनात्मकता में जीते हैं और सांस लेते हैं, उनके लिए मंच वह है जहां आपकी कहानी शुरू होती है,आपकी प्रतिभा को मंच मिलता है, और आपके सहयोग उड़ान भरते हैं। जागरण आपके लिए ऐसा ही एक मौका लेकर आ रहा है। मुंबई में कलाकार प्रदर्शन करेंगे,सीखेंगे और विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

    मुंबई में होगा अगला जागरण फिल्म फेस्टिवल (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में थिएटर, स्टोरीटेलिंग और कलात्मक सहयोग का तीन दिवसीय उत्सव, द प्लेटफॉर्म जीवंत होने वाला है। इसे गिगमीडिया (GIGMEDIA) नाट्यकिरण मंच और जागरण फिल्म फेस्टिवल के साथ पार्टनरशिप करके आयोजित कर रहा है। यह उत्सव, 10 से 12 अक्टूबर तक आराम नगर में आयोजित किया जाएगा। यह उत्सव फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं, लेखकों, संगीतकारों और रंगमंच प्रेमियों को एक रचनात्मक छत के नीचे एक साथ लाकर एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा।

     कलाकारों को दिया महत्वपूर्ण मंच

    पारंपरिक उत्सवों के विपरीत, द प्लेटफॉर्म कलाकारों द्वारा, कलाकारों के लिए बनाया गया है। यह एक ऐसा मंच है जहां प्रदर्शन संवाद से, विचारों का क्रिया से, और सहयोग का नवाचार से मिलन होता है। आइए जानते हैं कार्यक्रम की टाइमलाइन-

     

    • आकाश दहिया, राहुल बग्गा, वामन केंद्रे, चितरंजन त्रिपाठी और अखिलेंद्रमिश्रा जैसे थिएटर के दिग्गजों के नेतृत्व में वर्कशॉप और सेमिनार, व्यावहारिक मार्गदर्शन और अंदरूनी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।
    • उभरते और स्थापित दोनों प्रकार के रंगमंच समूहों द्वारा मंचित नाटक, भारत के रंगमंच परिदृश्य की विविधता और जीवंतता को प्रदर्शित करते हैं।
    • कहानी कहने की बारीकियों, रचनात्मक सहयोग और प्रदर्शन कलाओं के उभरते भविष्य पर चर्चा होगी।

     10 हजार से अधिक कलाकारों को अपने साथ जोड़ेगा

    इस महोत्सव का केंद्रबिंदु भारत का अग्रणी रचनात्मक मंच, GIGMEDIA है, जिसे विनोद भानुशाली (पूर्व अध्यक्ष, मार्केटिंग, टी-सीरीज़, हिट्ज़म्यूज़िक और भानुशालीस्टूडियोज के संस्थापक), संदीप बंसल (संस्थापक, चौपाल ओटीटी), और राजकुमार सिंह (संस्थापक, ग्लोबलम्यूज़िकजंक्शन) जैसे उद्योग के दिग्गजों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त है। अपने अनूठे एकत्रीकरण मॉडल के साथ, GIGMEDIA ने केवल एक महीने के पूर्ण पैमाने पर संचालन में 10,000 से अधिक कलाकारों को अपने साथ जोड़ लिया है, और चौपाल ओटीटी और स्टेजओटीटी सहित शीर्ष ओटीटी, प्रोडक्शन हाउस और कास्टिंग एजेंसियों के साथ प्लेसमेंट और कास्टिंग साझेदारी स्थापित की है।

     अगले दो वर्षों का क्या है प्लान?

    अगले दो वर्षों में 5 लाख से अधिक मीडिया प्रोफेशनल को कौशल प्रदान करने, प्रमाणित करने और उन्हें अपने साथ जोड़ने के उद्देश्यसे, GIGMEDIA केवल एक ऐप नहीं है यह मनोरंजन उद्योग को नया रूप देने वाला एक आंदोलन है।

