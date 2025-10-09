GIGMEDIA के साथ पार्टनरशिप में थिएटर फेस्ट लेकर आ रहा जागरण फिल्म फेस्टिवल, कई रंगारंग कार्यक्रम के साथ सजेगा मंच

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में थिएटर, स्टोरीटेलिंग और कलात्मक सहयोग का तीन दिवसीय उत्सव, द प्लेटफॉर्म जीवंत होने वाला है। इसे गिगमीडिया (GIGMEDIA) नाट्यकिरण मंच और जागरण फिल्म फेस्टिवल के साथ पार्टनरशिप करके आयोजित कर रहा है। यह उत्सव, 10 से 12 अक्टूबर तक आराम नगर में आयोजित किया जाएगा। यह उत्सव फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं, लेखकों, संगीतकारों और रंगमंच प्रेमियों को एक रचनात्मक छत के नीचे एक साथ लाकर एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा।

