Gadar 2 Set Video: सनी देओल की फिल्म की शूटिंग हुई पूरी, निर्देशक ने टीम संग किया ऐसा डांस, झूम उठेंगे आप

नई दिल्ली, जेएनएन। Gadar 2 Set Video: सनी देओल को 'तारा' और अमीषा पटेल को 'सकीना' के रूप में दोबारा देखने का फैंस एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। 22 साल के बाद जब मेकर्स ने 'गदर' 2 की घोषणा की थी, तभी से फैंस दोनों की जोड़ी को स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब हैं।

इस फिल्म को तो सिनेमाघरों में अभी आने में थोड़ा वक्त है, लेकिन उससे पहले सनी देओल-अमीषा पटेल के साथ-साथ फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा भी अपने फैंस की उत्सुकता बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

कुछ दिनों पहले ही 'गदर' के ट्रेलर को रिमास्टर करके रिलीज किया गया था, जिसे देख फैंस के रोंगटे खड़े हो गए थे। अब हाल ही में फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने एक ऐसा मजेदार वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर आप अपनी जगह से उठकर डांस करने लगेंगे।

सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म 'गदर 2' की शूटिंग खत्म हो चुकी है और इसका बचा हुआ पैचवर्क भी पूरा हो गया है। मोस्ट अवेटेड फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद निर्देशक अनिल शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह 'गदर' के गाने 'मैं निकला ओ गड्डी लेके' पर पूरी क्रू के साथ खुल्ले मैदान में मस्तमौला अंदाज में झूमते हुए नजर आ रहे हैं।

Last day of patch work shoot and let’s celebrate together

GADAR 2 which is releasing on 11 Aug..

you also celebrate and watch #gadarekpremkatha

on 9 June on big screen

4K dolby

— Anil Sharma (@Anilsharma_dir) May 31, 2023