Gadar 2: भारतीय सेना ने सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर 'गदर 2' को दी NOC, अधिकारियों ने जमकर की फिल्म की तारीफ

Gadar 2 सिनेमाघरों में इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 आने वाली है। इसकी रिलीज से पहले ही फिल्म मेकर्स सनी देओल और अमीषा पटेल के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। गदर 2 को भारतीय सेना ने NOC दे दिया है। उन्हें फिल्म की कहानी और किसी भी सीन से कोई आपत्ति नहीं है। यहां तक की फिल्म की जमकर तारीफ भी की है।

Gadar 2 Indian Army gives NOC to Sunny Deol and Ameesha Patel

HighLights भारतीय सेना ने गदर 2 को दी एनओसी सेना अधिकारियों ने की गदर 2 की तारीफ 11 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म

नई दिल्ली, जेएनएन। गदर 2: द कथा कंटीन्यूज साल 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर: एक प्रेम कथा का सीक्वल है। तारा और सकीना के रूप में इस बार भी सनी देओल और अमीषा पटेल दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। अनिल शर्मा की इस फिल्म को अब भारतीय सेना से भी एनओसी (अनापत्ति) मिल चुकी है। भारतीय सेना ने गदर 2 को दी एनओसी बता दें कि भारत में किसी भी सेना-आधारित फिल्म के लिए रिलीज से पहले रक्षा मंत्रालय पूर्वावलोकन समिति से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना जरूरी होता है। गदर 2 के निर्माताओं ने हाल ही में फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की। अधिकारियों से उन्हें जो रिएक्शन मिला वो काफी हार्ट टचिंग था। रक्षा मंत्रालय की पूर्वावलोकन समिति ने न केवल गदर 2 को हरी झंडी दी, बल्कि फिल्म की जमकर तारीफ भी की है। सेना अधिकारियों ने की गदर 2 की तारीफ गदर: एक प्रेम कथा 2001 की फिल्म है जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन पर बनी थी। कहा जाता है कि यह फिल्म बूटा सिंह पर आधारित है, जो ब्रिटिश सेना में एक पूर्व सैनिक थे। वह जैनब के साथ अपनी दुखद प्रेम कहानी के लिए जाने जाते थे, एक मुस्लिम लड़की जिसे उन्होंने विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों के दौरान बचाया था। फिल्म में अमरीश पुरी और लिलेट दुबे के साथ सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिका में थे और इसका निर्देशन अनिल शर्मा ने किया। 11 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म जैसे-जैसे गदर 2 की रिलीज नजदीक आ रही है सोशल मीडिया पर इसका बज बनना शुरू हो चुका है। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो ने किया गया है और इस बार भी सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिका में हैं और उत्कर्ष शर्मा भी अहम भूमिका में हैं। जबकि टीजर और एक गाना पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। निर्माता जल्द ही दर्शकों के लिए गदर 2 का ट्रेलर लॉन्च करेंगे। यह फिल्म 11 अगस्त को अक्षय कुमार स्टारर ओह माई गॉड 2 के साथ सिनेमाघरों में टकराने वाली है।

Edited By: Ruchi Vajpayee