    बीवी के साथ रोमांटिक हो रहे थे सलमान खान के एक्स जीजा, नीचे से फट गई पैंट, एक्टर की शादी का मजेदार किस्सा

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:17 PM (IST)

    शादी में कई मेमोरी बन जाती हैं, जिन्हें जिंदगी भर नहीं भुला पाते और उन्हें याद करके हंस पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही 'फुकरे' एक्टर पुलकित सम्राट के साथ भी हुआ ...और पढ़ें

    रोमांटिक रिहर्सल से पहले फटी थी पुलकित सम्राट की पैंट

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शादी में गड़बड़ न हो, तो वह बिल्कुल अधूरी सी लगती है। कभी किसी का लहंगा लूज होता है, तो कभी ज्वेलरी मिसिंग। हालांकि, हमें ऐसा लगता है कि ये कहानी सिर्फ आम इंसान की है, लेकिन आपके दिल को शायद ये जानकर सुकून मिलेगा कि बॉलीवुड सितारों की शादी में भी ऐसा होता है।

    शादी तस्वीरों में जितनी सुंदर दिखती है, कई बार उसके पीछे की सच्चाई अलग होती है। ऐसा ही कुछ हुआ था अभिनेता पुलकित सम्राट की शादी में भी, जब रिसेप्शन से ठीक पहले सलमान खान के एक्स जीजा की पैंट चर से फट गई। ये किस्सा खुद पुलकित की दूसरी वाइफ ने सुनाया है।

    रोमांटिक रिहर्सल करते हुए फटी थी पैंट

    साल 2024 में कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट ने लंबे समय तक एक दूसरे करने के बाद शादी की थी। रिसेप्शन से पहले पुलकित की पैंट फट गई थी।एक किस्सा सुनाते हुए कृति बताती हैं कि हम दोनों पहला डांस करने वाले थे। रोमांटिक पल था, हम रिहर्सल कर रहे थे और पुलकित की पैंट फट गई थी। मुझे हंसी आई । मैं स्टाइलिस्ट के पास गई और उनके कहा कि पैंट फट गई है। उन्होंने कहा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था, मेरे पास दूसरी पैंट तैयार है।मैं उस दिन के बाद से सभी लोगों को कहती हूं कि डांस की प्रैक्टिस एक बार उन कपड़ों में करें, जिसमें शादी होने वाली है।"

    24 घंटे लोगों को खाना खिलाने की पुलकित की इच्छा

    आगे कृति ने बताया कि शादी में खाने पर मैंने समझौता नहीं किया था, क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे पुलकित से और प्यार हो गया था। दरअसल, शादी से पहले मैं और पुलकित बांद्रा में कार से जा रहे थे, बगल से एक महंगी गाड़ी गुजरी। मैंने पूछा कि जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, तो तुम क्या करोगे? इस पर उन्होंने कहा कि एक गुरुद्वारा बनाऊंगा, जहां हर किसी को 24 घंटे खाना मिल सके।

    आपको बता दें कि पुलकित सम्राट ने दो शादियां की हैं। उनकी पहली शादी सलमान खान की मुंहबोली बहन श्वेता रोहिरा से साल 2014 में हुई थी, लेकिन 2015 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद 15 मार्च 2024 में उन्होंने एक्ट्रेस कृति खरबंदा के साथ शादी की।

