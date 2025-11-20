Language
    Rahu Ketu Teaser Out: अब मिलेगा प्रोपर एंटरटेनमेंट, 'राहु-केतु' का मजेदार टीजर हुआ रिलीज

    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:17 PM (IST)

    Rahu Ketu Teaser Video: फुकरे फिल्म से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट की जोड़ी अब नई फिल्म राहु केतु में नजर आएगी। इस मूवी का लेटेस्ट टीजर मेकर्स की तरफ से गुरुवार को रिलीज कर दिया गया है। 

    राहु केतु का टीजर आया सामने (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की जोड़ी हर किसी की फेवरेट मानी जाती है। फुकरे फ्रेंचाइजी के जरिए इन दोनों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। अब एक बार फिर से वरुण और पुलकित अपनी नई फिल्म के जरिए फैंस को गुदगुदाने के लिए आ रहे हैं, जिसका नाम है राहु केतु (Rahu Ketu)।

    कुछ दिन पहले फिल्म का पहला मोशन पोस्टर रिलीज किया गया था और अब मेकर्स की तरफ से इसका लेटेस्ट टीजर रिलीज किया गया है। राहु केतु का ये टीजर (Rahu Ketu Teaser) आपको हंसी से लोटपोट करने पर मजबूर कर देगा। आइए एक नजर राहु केतु के इस टीजर वीडियो पर डालते हैं- 

    सामने आया राहु केतु का टीजर

    गुरुवार को जी स्टूडियो की तरफ से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फिल्म राहु केतु का लेटेस्ट टीजर वीडियो रिलीज किया गया है। 1 मिनट 56 सेकंड के इस टीजर में आपको पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की जोड़ी फुल ऑन धमाल मचाती हुई नजर आएगी। टीजर देखने पर पता चल रहा है कि फिल्म दो ऐसे लड़कों की कहानी है, जिन्हें पूरा गांव पनौती मानता है और मनहूस समझता है। 

    क्योंकि ये दोनों जहां भी जाते हैं वहां सारा काम बिगाड़ देते है। कॉमेडी के अलावा आपको राहु केतु में एक्शन और सस्पेंस देखने को मिलेगा, जो फिल्म के इस टीजर को और अधिक रोमांचक बनाता है। गौर किया जाए इसकी स्टार कास्ट की तरफ तो पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा के अलावा इस मूवी अभिनेता चंकी पांडे, पीयूष मिश्रा, अमित सियाल और एक्ट्रेस शालिनी पांडे अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। 

    फिल्म की कहानी और निर्देशन का काम फिल्ममेकर विपुल विज ने किया है, जो इससे पहले फुकरे, आगे से राइट और सात उच्चके जैसी शानदार कॉमेडी मूवीज की कहानी लिख चुके हैं। बता दें कि राहु केतु का टीजर देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। 

    कब रिलीज होगी राहु केतु

    बहुत लंबे समय से वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट स्टारर राहु केतु की चर्चा चल रही है। अब इसके टीजर के साथ रिलीज डेट का भी खुलासा कर दिया गया है। गौरतलब है कि 16 जनवरी 2026 को राहु केतु को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। 