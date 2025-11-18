Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बॉलीवुड के इस परिवार के पास है 10 हजार करोड़ की संपत्ति, कपूर-बच्चन और खान फैमिली है पानी कम

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:27 PM (IST)

    बॉलीवुड में कपूर परिवार का सालों से राज है, तो वहीं बिग बी की बदौलत बच्चन फैमिली का नाम भी इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े परिवारों में शामिल है। हालांकि, कपूर-बच्चन, चोपड़ा परिवार भले ही पीढ़ी-दर पीढ़ी बॉलीवुड में अपने कदम मजबूत कर रही है, लेकिन अमीरी में ये तीनों ही फैमिली एक परिवार को मात नहीं दे पाई है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    खान-चोपड़ा, कपूर और बच्चन नहीं ये है बॉलीवुड का सबसे अमीर परिवार/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दादा साहेब फाल्के को भले ही हिंदी सिनेमा का जनक कहा जाता है, लेकिन लंबे समय से बॉलीवुड में जिस परिवार का राज रहा है, वह 'कपूर' फैमिली है। पृथ्वीराज कपूर से लेकर राज कपूर, ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, करीना कपूर तक, कई पीढ़ियां कपूर फैमिली की बॉलीवुड में हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, अब बीतते वक्त के साथ बॉलीवुड में 'बच्चन', 'चोपड़ा' फैमिलीज भी इंडस्ट्री के जाने-माने परिवारों में से एक हैं, जिनकी पीढ़ियां उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रही हैं। हालांकि, जब बात अमीरी की आए, तो एक परिवार ऐसा है, जिसने कुल संपत्ति के मामले में इन तीनों ही बड़े परिवारों को पीछे छोड़ दिया है और वह बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली बन चुकी है। कौन सा है वह परिवार, चलिए आपको बताते हैं।

    ये है बॉलीवुड का सबसे अमीर परिवार

    फोर्ब्स की रिपोर्टस के मुताबिक, जहां कपूर फैमिली में सभी की नेटवर्थ कुल मिलाकर 2000 करोड़ की है, तो वहीं शाह रुख खान के परिवार की कुल नेटवर्थ 7800 करोड़ की है। इन सभी बड़े स्टार्स और परिवारों से बॉलीवुड में जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, वह कोई और नहीं, बल्कि टी-सीरीज के मालिक, भूषण कुमार है।

    यह भी पढ़ें- Yo Yo Honey Singh के नए गाने में Chillgum में मलाइका के बोल्ड मूव्स ने मचाई खलबली, सोशल मीडिया पर बुरी तरह हुईं ट्रोल

    हुरून इंडिया की एक खबर के मुताबिक, भूषण कुमार का परिवार न सिर्फ बॉलीवुड की, बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अमीर परिवारों में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार और उनके परिवार की कुल नेटवर्थ यानी कि 10,000 करोड़ की है।

    family

    आपको बता दें कि भूषण कुमार टी-सीरीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। टी-सीरीज का आइकॉनिक रिकॉर्ड लेबल और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी, बॉलीवुड से लेकर साउथ और भोजपुरी में भी छाई हुई है। टी-सीरीज की नींव भले ही गुलशन कुमार ने रखी थी, लेकिन अब भूषण कुमार कंपनी को एक नए स्तर पर ले जा रहे है।

    दूसरे नंबर पर ये हैं सबसे अमीर

    भूषण कुमार की फैमिली के बाद, जिस परिवार के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, वह कोई और नहीं, बल्कि यश चोपड़ा की फैमिली है। बीआर फिल्म्स और यश राज फिल्म की कुल नेटवर्थ 8000 करोड़ है।

    yash chopra

    चोपड़ा फैमिली की लेगेसी भले ही कितनी भी पुरानी हो, लेकिन शाह रुख खान ने आकर अपने दम पर हिंदी सिनेमा के सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है। भूषण कुमार-चोपड़ा परिवार के बाद वह 7,800 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर हैं और चौथे नंबर पर कपूर फैमिली है।

    यह भी पढ़ें- Kareena Kapoor ने खोली बॉलीवुड में नेपोटिज्म की पोल, क्या आप सहमत हैं 'बेबो' की इस बात से?