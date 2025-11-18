बॉलीवुड के इस परिवार के पास है 10 हजार करोड़ की संपत्ति, कपूर-बच्चन और खान फैमिली है पानी कम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दादा साहेब फाल्के को भले ही हिंदी सिनेमा का जनक कहा जाता है, लेकिन लंबे समय से बॉलीवुड में जिस परिवार का राज रहा है, वह 'कपूर' फैमिली है। पृथ्वीराज कपूर से लेकर राज कपूर, ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, करीना कपूर तक, कई पीढ़ियां कपूर फैमिली की बॉलीवुड में हैं।

हालांकि, अब बीतते वक्त के साथ बॉलीवुड में 'बच्चन', 'चोपड़ा' फैमिलीज भी इंडस्ट्री के जाने-माने परिवारों में से एक हैं, जिनकी पीढ़ियां उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रही हैं। हालांकि, जब बात अमीरी की आए, तो एक परिवार ऐसा है, जिसने कुल संपत्ति के मामले में इन तीनों ही बड़े परिवारों को पीछे छोड़ दिया है और वह बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली बन चुकी है। कौन सा है वह परिवार, चलिए आपको बताते हैं।

ये है बॉलीवुड का सबसे अमीर परिवार फोर्ब्स की रिपोर्टस के मुताबिक, जहां कपूर फैमिली में सभी की नेटवर्थ कुल मिलाकर 2000 करोड़ की है, तो वहीं शाह रुख खान के परिवार की कुल नेटवर्थ 7800 करोड़ की है। इन सभी बड़े स्टार्स और परिवारों से बॉलीवुड में जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, वह कोई और नहीं, बल्कि टी-सीरीज के मालिक, भूषण कुमार है।

आपको बता दें कि भूषण कुमार टी-सीरीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। टी-सीरीज का आइकॉनिक रिकॉर्ड लेबल और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी, बॉलीवुड से लेकर साउथ और भोजपुरी में भी छाई हुई है। टी-सीरीज की नींव भले ही गुलशन कुमार ने रखी थी, लेकिन अब भूषण कुमार कंपनी को एक नए स्तर पर ले जा रहे है।

दूसरे नंबर पर ये हैं सबसे अमीर भूषण कुमार की फैमिली के बाद, जिस परिवार के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, वह कोई और नहीं, बल्कि यश चोपड़ा की फैमिली है। बीआर फिल्म्स और यश राज फिल्म की कुल नेटवर्थ 8000 करोड़ है।