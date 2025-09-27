Force 3 में हुई साउथ की इस खूबसूरत हसीना की एंट्री, John Abraham के साथ एक्शन करेंगी 28 साल की एक्ट्रेस

जॉन अब्राहम (John Abraham) फिर से एक्शन मोड में लौटने वाले हैं। उनकी सुपरहिट फ्रेंचाइजी फोर्स (Force 3) की तीसरी किश्त आ रही है और दिलचस्प बात है कि इसकी हीरोइन भी फाइनल हो गई हैं। इस बार जॉन अब्राहम के साथ जो हीरोइन धमाल मचाएंगी वो साउथ की एक खूबसूरत हसीना होंगी। जानिए इस बारे में।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 9 साल बाद जॉन अब्राहम (John Abraham) अपनी मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी फोर्स 3 (Force 3) पर काम शुरू करने जा रहे हैं। इसकी चर्चा पिछले तीन साल से हो रही है। 2022 में ऐसी खबर थी कि जॉन अब्राहम ने फोर्स फ्रेंचाइजी के राइट्स खरीद लिए हैं और अब वह इसकी तीसरी किश्त लाने वाले हैं तो फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ गई थी।

मगर पिछले तीन साल से फोर्स 3 को लेकर फिल्मी गलियारों में कम सुगबुगाहट थी। अब इस फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है जिसके बारे में जान शायद इसका इंतजार करने वाले सितारों की आंखें चमक उठेंगी। दरअसल, फोर्स 3 के लिए हीरोइन को फाइनल कर दिया गया है।

साउथ की एक्ट्रेस फोर्स 3 के लिए हुई फाइनल पिंकविला की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्री-प्रोडक्शन के बाद फोर्स 3 के मेकर्स पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू करने वाले हैं। नवंबर में फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी और इस बार जॉन अब्राहम के साथ उनकी हीरोइन भी एक्शन मोड में दिखाई देंगी। जिस एक्ट्रेस को फोर्स 3 के लिए फाइनल किया गया है, वो साउथ की उभरती सितारा हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में बेहतरीन परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीता है।

24 साल छोटी एक्ट्रेस संग दिखेंगे जॉन यह अदाकारा हैं लकी भास्कर फेम मीनाक्षी चौधरी (Meenakshi Chaudhary)। 28 साल की मीनाक्षी पहली बार 52 साल के जॉन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। हालांकि, अभी तक मेकर्स या फिर स्टार्स की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। उम्मीद है कि शूटिंग शुरू होने से पहले मेकर्स इसकी पुष्टि कर दें।

मीनाक्षी चौधरी का वर्क फ्रंट बात करें मीनाक्षी चौधरी के करियर की तो पिछले 4 सालों में उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम कर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हिंदी मूवी अपस्टार्ट्स से करियर शुरू करने वालीं मीनाक्षी को हिट- द सेकंड केस, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, लकी भास्कर और संक्रांतिकी वस्तुनम के लिए जाना जाता है। अब वह फोर्स 3 में अपना एक्शन अवतार दिखाई देंगी। भव धुलिया के निर्देशन में बनने वाली फिल्म में उनका इंटेंस फाइट हो सकता है।