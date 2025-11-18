जलकर राख हुआ Bigg Boss कंटेस्टेंट Shiv Thakare का घर, भीषण आग में सबकुछ तबाह

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस और रोडिज जैसे रियलिटी शोज में दिखाई देने वाले शिव ठाकरे के मुंबई के गोरेगांव स्थित घर में भीषण आग लग गई है। इस भयंकर आग के वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, उनके फैंस चिंतित हैं कि इस घटना में रियलिटी शो के एक्स कंटेस्टेंट को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ।

इंटरनेट पर वीडियो वायरल सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने इंस्टाग्राम पर अपार्टमेंट के अंदर का एक वीडियो साझा किया, जिसमें देखा जा सकता है कि उनके घर की दीवारें पूरी तरह जल गई हैं।शिव ठाकरे के घर के अंदर का नजारा देखकर पता चलता है कि आग भीषण थी और इससे भारी नुकसान हुआ है। दमकल विभाग के अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए देखे गए, यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आग कैसे लगी। हालांकि अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।

सुरक्षित हैं शिव ठाकरे विरल भयानी ने भी फैंस को शिव की स्थिति के बारे में जानकारी दी और पुष्टि की कि अभिनेता सुरक्षित हैं। हालांकि, आग ने उनके घर को प्रभावित किया। शिव की टीम ने बाद में एक आधिकारिक बयान जारी कर घटना की जानकारी दी। नोट में लिखा था, 'शिव ठाकरे के साथ आज सुबह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जब कोल्टे पाटिल वर्वे बिल्डिंग में उनके मुंबई स्थित आवास में आग लग गई। अभिनेता पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है, हालांकि घर क्षतिग्रस्त हो गया है।" जब यह दुर्घटना हुई, तब शिव मुंबई में नहीं थे। वह कल रात ही मुंबई लौटे थे।