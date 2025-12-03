Bhopal Gas Tragedy का दर्द बयां करती हैं ये फिल्में-सीरीज, रोंगटे खड़े कर देगी उस रात की कहानी
Films And Series On Bhopal Gas Tragedy: भोपाल गैस त्रासदी से कई फिल्ममेकर्स प्रभावित हुए हैं और उन्होंने इस रात की दर्दनाक कहानी को पर्दे पर उतारा। आज ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2-3 दिसंबर 1984 की रात देश कभी नहीं भूल सकता। इतिहास की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल आपदाओं में से एक 2 दिसंबर 1984 की शाम को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी की फैक्ट्री में हुई थी। मध्य प्रदेश के सरकारी डेटा के मुताबिक, इसमें 3 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए और 3,800 लोगों की मौत हुई। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों की संख्या पंद्रह हजार थी।
इस आपदा ने कई फिल्ममेकर्स को प्रेरित किया है। इतिहास की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल आपदाओं में से एक पर बनी फिल्मों और शो की लिस्ट देखें:
1. द रेलवे मेन
इस सीरीज में आर माधवन, के के मेनन, दिव्येंदु और बाबिल खान हैं। यह शो 1984 के भोपाल गैस हादसे के बाद के भयानक नतीजों को दिखाता है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोग जहरीली गैस के संपर्क में आए थे। कहानी उन नजरअंदाज किए गए रेलवे कर्मचारियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अब तक की सबसे बुरी इंडस्ट्रियल तबाही के बीच बचाव के लिए आगे आए थे। दर्दनाक घटना पर बनी यह सीरीज आपके रोंगटे खड़े कर देगी।
यह भी पढ़ें- 90's की सुपरस्टार थी श्रीदेवी की 'सौतन', खुद का स्टारडम बना दुश्मन...माधुरी-काजोल से क्यों रहीं पीछे?
2. भोपाल: प्रेयर फॉर द रेन
5 दिसंबर, 2014 को रवि कुमार की यह फिल्म रिलीज हुई। फिल्म में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव और तनिष्ठा चटर्जी के अलावा हॉलीवुड स्टार मार्टिन शीन, मिशा बार्टन और इंडियन अमेरिकन एक्टर काल पेन भी हैं। कहानी उन घटनाओं को दिखाती है जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर की वजह बनीं, क्योंकि वे राजपाल यादव की जिंदगी से जुड़ी हैं, जो एक रिक्शा चलाता है और उसे यूनियन कार्बाइड प्लांट में नौकरी मिल जाती है।
3. वन नाइट इन भोपाल
यह फिल्म उस तबाही को वहां मौजूद लोगों के नजरिए से दिखाती है। 3 दिसंबर, 1984 की सुबह जिन हालातों की वजह से यह तबाही, डर और दहशत फैली, उन्हें 2004 की BBC डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है।
4. भोपाली
अगर दुखद घटनाओं ने फिल्म बनाने वालों को मोटिवेट किया, तो कुछ ने पीड़ितों की जिंदगी पर भी ध्यान दिया। ऐसे ही एक फिल्म बनाने वाले हैं वैन मैक्सिमिलियन कार्लसन, जिन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री 'भोपाली' में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में बचे लोगों की कहानी बताई। इसमें उनके दुख और अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के खिलाफ इंसाफ के लिए उनके संघर्ष को दिखाया गया है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ था। 2011 की यह फिल्म बंद यूनियन कार्बाइड प्लांट के पास रहने वाले लोगों की टूटी-फूटी जिंदगी को आज के जमाने में दिखाती है।
5. भोपाल एक्सप्रेस
महेश मथाई की 1999 की यह फिल्म एक नए शादीशुदा जोड़े के बारे में एक जबरदस्त ड्रामा है, जिनकी जिंदगी जानलेवा भोपाल गैस त्रासदी से बदल जाती है। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, जीनत अमान, नेत्रा रघुरामन और के के मेनन जैसे जाने-माने एक्टर हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।