400 करोड़ बजट... 2 बड़े सुपरस्टार... कंगाली में डूबा प्रोड्यूसर, इस फिल्म पर लगा था महाफ्लॉप का कलंक!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर अच्छी परफॉर्मेंस ही फिल्म सफलता का गुणगान करती है। आमतौर पर देखा जाता है कि कम बजट वाली फिल्में कमर्शियल तौर पर अच्छी बिजनेस करने में सफल रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन मूवीज का बजट बड़ा होता है, वह कभी-कभी बुरी तरह फ्लॉप साबित होती हैं।

इस आधार पर आज हम आपको हिंदी सिनेमा एक ऐसी महा फ्लॉप फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका बजट 400 करोड़ था। फिल्म की असफलता से मेकर्स पर आर्थिक संकट मंडराने लगा था और काफी बवाल भी मचा था। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

हिंदी सिनेमा की महा फ्लॉप जिस फिल्म के बारे में इस लेख में चर्चा की जा रही है, उसका निर्माण एक बड़े फिल्ममेकर के बैनर तले हुआ था। इतना ही नहीं मूवी बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार अहम भूमिका में मौजूद रहे। इसके अलावा फेस्टिव सीजन में इसे बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा। सब कुछ सेट और तय होने के बावजूद वह मूवी बॉक्स ऑफिस पर पाई-पाई को तसर गई और कमाई के मामले में इसका बुरा हश्र हुआ।

यह भी पढ़ें- Box Office: कम बजट और बंपर कमाई, बॉक्स ऑफिस पर स्लीपर हिट निकली थीं ये 5 मूवीज इस मूवी साल 2024 में ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और माना जा रहा था कि ये मूवी कमाई के मामले में इतिहास रचेगी। लेकिन अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर बड़े मियां छोटे मियां बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार 400 करोड़ की लागत में बनने वाली इस मूवी का लाइफटाइम नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 59 करोड़ रहा, जबकि वर्ल्डवाइड इसकी कमाई 102 करोड़ हुई।