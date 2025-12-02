Box Office: कम बजट और बंपर कमाई, बॉक्स ऑफिस पर स्लीपर हिट निकली थीं ये 5 मूवीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज के दौर में फिल्म की सफलता का अंदाजा उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जरिए लगाया जाता है। कमर्शियल तौर पर अगर कोई फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो उसके सामने मूवी के नेगेटिव रिव्यू भी कुछ खास असर नहीं डाल पाते हैं। यूं तो हिंदी सिनेमा के इतिहास में रिकॉर्डतोड़ कलेक्शन करने वाली फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है।

लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड की 5 ऐसी मूवीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका बजट बहुत कम था पर उन्होंने अपनी बंपर कमाई से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। आइए जानते हैं कि वे फिल्में कौन सी हैं-

कहानी (Kahaani) साल 2012 में निर्देशक सुजोय घोष की फिल्म कहानी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। मूवी में अभिनेत्री विद्या बालन ने लीड रोल प्ले किया था। ई टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कहानी का कुल बजट महज 8 करोड़ था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी परफॉर्मेंस धमाकेदार रही थी। कहानी ने उस वक्त नेट 50 करोड़ से अधिक रहा था और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 78 करोड़ से ज्यादा रहा, जिसके चलते विद्या बालन की ये मूवी स्लीपर हिट बनी।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 78 करोड़ विक्की डोनर (Vicky Donor) इस लिस्ट में अगला नाम अभिनेता आयुष्मान खुराना की डेब्यू हिंदी फिल्म विक्की डोनर का शामिल होता है। शूजित सरकार के डायरेक्शन में बनी इस मूवी में अभिनेत्री यामी गौतम ने भी अहम भूमिका को अदा किया था। विक्की डोनर की लागत 15 करोड़ थी और इसका लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 35.50 करोड़ रहा था, जबकि वर्ल्डवाइड ये आंकड़ा 66 करोड़ के पार रहा। इस आधार पर आयुष्मान की ये फिल्म मोटा मुनाफा कमाने में सफल रही थी।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 100 करोड़ सीक्रेट सुपरस्टार (Seceret Superstar) आमिर खान की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार को भी स्लीपर हिट कैटेगरी में रखा जाता है। महज 15 करोड़ की लागत में बनने वाली इस मूवी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 63 करोड़ की कमाई की थी। लेकिन वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 875 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस अनोखा रिकॉर्ड कायम किया था।