Dharmendra Last Rites: पिता के अंतिम संस्कार में फूट-फूटकर रोईं ईशा देओल, हेमा मालिनी की आंखें हुईं नम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के 'ही-मैन', मशहूर एक्टर धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को मुंबई में अपने घर पर आखिरी सांस ली। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद एक्टर जुहू में अपने घर पर थे। पूरा देश और फैंस उनके निधन पर दुख जता रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए विले पार्ले श्मशान ले जाया गया। कुछ दिन पहले उनकी मौत की झूठी खबर फैलने की वजह से परिवार ने इस बारे में बहुत कुछ छिपाया और जल्दी-जल्दी काम किया। इसलिए ऐसा लगता है कि उन्होंने बिना पहले से बताए अंतिम संस्कार कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फूट-फूटकर रोईं ईशा देओल जब धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो ईशा देओल को फूट-फूट कर रोते हुए और हाथ जोड़ते हुए देखा गया, जबकि लोग परिवार के लिए संवेदना जता रहे थे। एक्टर के फैंस को उनकी आखिरी झलक तो नहीं मिल पाई, लेकिन इंडस्ट्री के कई सेलेब्स जो दिवंगत एक्टर और उनके परिवार के करीबी थे, उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हेमा मालिनी और पूरे देओल परिवार को श्मशान घाट पर देखा गया। ईशा देओल को भी देखा गया। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और अगस्त्य नंदा सबसे पहले पहुंचने वालों में से थे।