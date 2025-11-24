Dharmendra Last Rites: पिता के अंतिम संस्कार में फूट-फूटकर रोईं ईशा देओल, हेमा मालिनी की आंखें हुईं नम
बॉलीवुड आइकॉन धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई में उनके घर पर निधन हो गया। लेजेंडरी एक्टर का अंतिम संस्कार विल पार्ले श्मशान घाट पर किया गया, जिसमें इंडस्ट्री के कई साथी और परिवार के सदस्य मौजूद थे
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के 'ही-मैन', मशहूर एक्टर धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को मुंबई में अपने घर पर आखिरी सांस ली। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद एक्टर जुहू में अपने घर पर थे। पूरा देश और फैंस उनके निधन पर दुख जता रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए विले पार्ले श्मशान ले जाया गया। कुछ दिन पहले उनकी मौत की झूठी खबर फैलने की वजह से परिवार ने इस बारे में बहुत कुछ छिपाया और जल्दी-जल्दी काम किया। इसलिए ऐसा लगता है कि उन्होंने बिना पहले से बताए अंतिम संस्कार कर दिया।
फूट-फूटकर रोईं ईशा देओल
जब धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो ईशा देओल को फूट-फूट कर रोते हुए और हाथ जोड़ते हुए देखा गया, जबकि लोग परिवार के लिए संवेदना जता रहे थे। एक्टर के फैंस को उनकी आखिरी झलक तो नहीं मिल पाई, लेकिन इंडस्ट्री के कई सेलेब्स जो दिवंगत एक्टर और उनके परिवार के करीबी थे, उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हेमा मालिनी और पूरे देओल परिवार को श्मशान घाट पर देखा गया। ईशा देओल को भी देखा गया। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और अगस्त्य नंदा सबसे पहले पहुंचने वालों में से थे।
सलमान-आमिर समेत पहुंचे ये सितारे
इस बीच उन्हें आखिरी अलविदा कहने के लिए सलमान खान, सलीम खान, आमिर खान, संजय दत्त, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और कई दूसरे लोग भी उनके अंतिम दर्शन के लिए आए। जिनमें हेमा मालिनी और देओल परिवार भी उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके निधन पर दुख जताया और भारतीय सिनेमा में उनके अहम योगदान को माना।
धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली, वे सांस लेने में तकलीफ की समस्या के चलते कई दिनों तक मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे और 12 नवंबर को ही वे अस्पताल से घर लौटे थे।
