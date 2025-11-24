Language
    71 साल की जीवनसंगिनी...जिंदगी की हर जंग जीतकर साथ रहे Dharmendra और प्रकाश कौर, एक प्रेमकहानी ऐसी भी...

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:08 PM (IST)

    Dharmendra Prakash Kaur Wedding: बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र (Dharmendra) का रिश्ता जितनी फिल्मों से मजबूत रहा, निजी जिंदगी में भी वो अपने परिवार के साथ ढाल की तरह खड़े रहे। धर्मेंद्र ने भले ही दो शादियां की, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा। पहली पत्नी प्रकाश कौर (Dharmendra First Wife) के साथ उनका रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहा, तो वहीं प्रकाश कौर ने भी पति के लिए बहुत बलिदान किया। आइए जानते हैं 71 साल की इस दिलचस्प प्रेमकहानी के बारे में...

    एक प्रेमकहानी ऐसी भी...71 साल तक साथ रहे धर्मेंद्र-प्रकाश कौर

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र (Dharmendra) का रिश्ता जितनी फिल्मों से मजबूत रहा, निजी जिंदगी में भी वो अपने परिवार के साथ ढाल की तरह खड़े रहे। धर्मेंद्र ने भले ही दो शादियां की, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा। धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के बारे में तो हर कोई जानता है लेकिन पहली पत्नी प्रकाश कौर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्रकाश कौर (Prakash Kaur) सुर्खियों से दूर रहती हैं और धर्मेंद्र और उनकी साथ 71 साल का रहा। आइए जानते हैं कि प्रकाश कौर के साथ धर्मेंद्र (Dharmendra First Wife) के रिश्ते की नींव कैसे रखी गई।

    लाइमलाइट से दूर रहती हैं प्रकाश कौर

    बीते दिनों जब अस्पताल में धर्मेंद्र भर्ती हुए तो प्रकाश कौर का वीडियो वायरल हुआ। जिसमें वह धर्मेंद्र के लिए बिलखती हुई नजर आईं थीं। यह बताता है कि प्रकाश कौर के दिल में उनके धरम के लिए अथाह प्रेम था, वह प्रेम जिसकी ना कोई सीमा और ना कोई ओर-छोर। उनका रिश्ता भले ही पब्लिक लाइमलाइट से दूर रहा लेकिन यह शांत सहनशीलता का रिश्ता था।

    शादी के बाद घर छोड़ आए धर्मेंद्र

    धर्मेंद्र ने अपना फिल्मी करियर भले ही साल 1960 में शुरू किया था, मगर फिल्मों में आने से पहले ही वो शादी कर चुके थे। धर्मेंद्र ने साल 1954 में प्रकाश कौर से शादी कर ली थी। ये अरेंज मैरिज सेटअप था और शादी के समय धर्मेंद्र की उम्र 19 साल थी। उस वक्त धर्मेंद्र को शादी की चिंता नहीं थी, उस वक्त धर्मेंद्र धरम सिंह देओल हुआ करते थे, जिनका सपना हिंदी सिनेमा एक एक्टर बनने का था।

    प्रकाश कौर के साथ शादी के बाद धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। उस वक्त वो सनी देओल के पिता बन चुके थे। बाकी बच्चों का जन्म फिल्मों में आने के बाद हुआ। प्रकाश कौर के साथ शादी से धर्मेंद्र के चार बच्चे सनी देओल, बॉबीदेओल, अजीता देओल और विजेता देओल हुए। धर्मेंद्र बॉलीवुड में चले आए तो उधर प्रकाश कौर बच्चों की परवरिश में लग गईं।

    पति, प्यार और परिवार...

    धर्मेंद्र को बॉलीवुड में खूब सफलता मिली मगर एक स्टारवाइफ होने के बावजूद प्रकाश कौर हमेशा से लाइमलाइट से दूर रहीं। उन्होंने हमेशा परिवार को संभालने में ध्यान दिया। यही वजह है कि धर्मेंद्र हमेशा से उन्हें अपनी लाइफ का फाउंनडेशन बताते रहे। कई मौकों पर धर्मेंद्र ने कहा कि प्रकाश कौर उनके जीवन की सबसे अहम कड़ी हैं। एक महिला जो चुपचाप पूरे परिवार को साथ लेकर चलीं।

    दूसरी शादी के बाद भी धर्मेंद्र के लिए नहीं कम हुआ प्रेम

    धर्मेंद्र की पॉपुलैरिटी के साथ ही उनकी निजी जिंदगी में भी लोगों की दिलचस्पी रही। वहीं इस बीच धर्मेंद्र की दिलचस्पी उनकी शोले की को-एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ बढ़ने लगी और ये रोमांस में बदल गई। धर्मेंद्र और हेमा के रिश्ते की बात जब बाहर आई तो हर तरफ सिर्फ उनकी प्रेम कहानी की चर्चा थी, लेकिन इस बीच धर्मेंद्र टूट गए।

    धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर 1980 में हेमामालिनी से शादी कर ली। हालांकि इस वक्त भी प्रकाश कौर उनके साथ खड़ी रहीं और कई इंटरव्यू में उन्होंने ये बयान दिया कि धर्मेंद्र की खुशी में ही उनकी खुशी है। 1981 में स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने अपने पति का बचाव करते हुए कहा कि कोई भी पुरुष हेमा जैसी महिला की ओर आकर्षित हो सकता है।

    आखिरी दिनों में धर्मेंद्र के साथ रहीं प्रकाश कौर

    प्रकाश कौर के साथ धर्मेंद्र ने कभी अपना रिश्ता खत्म नहीं किया। 71 सालों तक उन्होंने इस रिश्ते को अपने आप से बांधे रखा। तमाम मुश्किलें आईं...अड़चनों का सैलाब उनकी जिंदगी में आया...लेकिन धर्मेंद्र टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अगर हेमा के साथ शादी की तो प्रकाश कौर को भी उन्होंने अलग नहीं होने दिया।

    बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनकी मां प्रकाश और पिता धर्मेंद्र पिछले काफी वक्त से साथ ही रह रहे थे। जीवन के अंतिम पड़ाव पर धर्मेंद्र के साथ प्रकाश कौर साए की तरह रहीं, लेकिन आज इस प्रेमकहानी में वो अकेली रह गईं और उनके धरम उन्हें छोड़कर जा चुके हैं।

     