LSD2 Release Date: एकता कपूर ने की 'एलएसडी2' की रिलीज डेट की घोषणा, दूसरे पार्ट का पोस्टर देख घूम जाएगा दिमाग

नई दिल्ली, जेएनएन। LSD 2 Release Date: एकता कपूर ने छोटे पर्दे के साथ ही बड़े पर्दे पर भी बतौर निर्माता खुद को साबित किया है। उनके टीवी सीरियल्स हों या फिर फिल्में, दर्शकों ने हमेशा उनके प्रोडक्शन में बनी फिल्मो को पसंद किया है। 2010 में 'एलएसडी' रिलीज हुई, जिसकी प्रोड्यूसर एकता कपूर ही थीं। अब बालाजी टेलीफिल्म्सम ने फिल्म के दूसरे पार्ट की घोषणा कर दी है। LSD2 की रिलीज डेट आउट हो चुकी है।

एकता कपूर ने एलएसडी 2 का पोस्टर शेयर किया, जिसमें एक शख्स ड्रग्स लेते देखा जा सकता है। यह फिल्म बिना किसी शक एक यूनिवर्सल अपील है, जो हर पीढ़ी को एक्साइट करती है। फिल्म का कंटेंट कुछ इस तरह का है कि यह जेनरेशन जेड को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। एकता कपूर के एलान के मुताबिक, फिल्म 16 फरवरी, 2024 को रिलीज होगी।

View this post on Instagram

पहली फिल्म फैंस को काफी पसंद आई थी। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दूसरा पार्ट भी दर्शकों को लुभा पाता है या नहीं। पहले पार्ट में राजकुमार राव, नुरसत भरूचा, नेहा चौहान और अनशुमान झा लीड रोल में थे। फिल्म की कहानी कैमरे में कैद हुई ऑनर किलिंग की घटना, एमएमएस स्कैंडल और कास्टिंग काउच विक्टिम पर आधारित थी।

दिबाकर बनर्जी के निर्देशन में बनी 'एलएसडी 2' की रिलीज डेट 16 फरवरी, 2024 है। इसी दिन अक्षय कुमार की अनटाइटल्ड फिल्म भी रिलीज होगी। कुछ दिनों पहे फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने जानकारी दी थी कि सुधा कोंगरा के डायरेक्शन में बनने वाली अक्षय कुमार की नई फिल्म को नई रिलीज डेट मिली है। ये फिल्म 16 फरवरी, 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

#Xclusiv… AKSHAY KUMAR - SUDHA KONGARA FILM TO ARRIVE NEXT YEAR… #AkshayKumar’s forthcoming film - directed by #SudhaKongara - gets a new release date: Will release in *cinemas* on 16 Feb 2024… Also features #RadhikaMadan and #PareshRawal.

The move is aimed to ensure apt… pic.twitter.com/k0Pt5d6Tam— taran adarsh (@taran_adarsh) July 7, 2023