Dulquer Salmaan ने खटखटाया केरल हाईकोर्ट का दरवाजा, लग्जरी कार Land Rover से जुड़ा है मामला

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मलयालम स्टार दुलकर सलमान ने 26 सितंबर को केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दरअसल कस्टम ऑफिसर्स ने छापेमारी के दौरान उनकी लग्जरी गाड़ी जब्त कर ली। इस हफ्ते की शुरुआत में छापेमारी के दौरान उनकी गाड़ी जब्त कर ली गई थी, जिसके बाद उन्होंने राहत की गुहार लगाई।

इन एक्टर्स के आवासों पर भी मारा छापा सीमा शुल्क निवारक शाखा द्वारा शुरू की गई एक बड़े पैमाने की जांच को ऑपरेशन नुमखोर नाम दिया गया है। नुमखोर एक भूटानी शब्द है जिसका अर्थ है वाहन। इस ऑपरेशन के तहत राज्य भर में लगभग 30 स्थानों को निशाना बनाया, जिनमें पृथ्वीराज सुकुमारन, दुलकर सलमान और अमित चक्कलक्कल जैसे जाने-माने सेलेब्रिटीज के आवास भी शामिल थे। छापेमारी के दौरान ऑफिसर्स ने कथित तौर पर 38 महंगी लग्जरी कारें जब्त कीं, जिनके जाली कागजों का इस्तेमाल करके भूटान से भारत में तस्करी करके लाए जाने का संदेह है।

उन्होंने आगे कहा कि कार का रजिस्ट्रेशन सही तरीके से किया गया था और उसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट भी थे। याचिका में आगे कहा गया है, 'हालांकि डॉक्यूमेंट अधिकारियों को सौंप दिए गए थे, लेकिन जल्दबाजी और मनमाने ढंग से जब्ती करते समय उन पर गौर करने से पूरी तरह इनकार कर दिया गया'।