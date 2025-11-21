'मैं क्या छिछोरी...' मुकेश भट्ट संग Divya Khosla ने लीक की कॉल रिकॉर्डिंग, आलिया के चाचा ने कहा था कुछ ऐसा!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा सभी को याद होगी। आलिया की इस फिल्म में वेदांग रैना नजर आए थे। फिल्म को लेकर अच्छा खासा बज़ था लेकिन अफसोस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसके बाद खबर आई कि दिव्या खोसला कुमार ने आलिया की फिल्म को अपनी फिल्म सवि की कॉपी बताया था और फिर उसके बाद हुआ एक नया विवाद। इस विवाद में दिलचस्प मोड़ तब आया, जब दिव्या ने आलिया के चाचा और प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट के साथ अपनी कॉल रिकॉर्डिंग को लीक कर दिया। क्या है पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं...

मुकेश भट्ट ने दिव्या पर साधा था निशाना?

दरअसल हुआ ये कि दिव्या की फिल्म सवि को मुकेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था। कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू में मुकेश भट्ट ने दिव्या के इस कमेंट को पब्लिसिटी स्टंट बताया था और कहा था कि दिव्या ने पब्लिसिटी के लिए ये सब किया और आलिया की फिल्म को सवि की कॉपी बताया था। इसके बाद दिव्या खोसला को जब ये बता पता चली तो उन्होंने सीधे मुकेश भट्ट को फोन कर दिया और सारी बातें कह डालीं कि आखिर किसने ये सब कहा है।

दिव्या ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर अपनी और मुकेश भट्ट की बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग को शेयर किया है। इस रिकॉर्डिंग में दोनों की बात साफ सुनी जा सकती है और समझ आ रहा है कि दिव्या सीधे ही मुकेश भट्ट से सवाल कर रही हैं और मुकेश भट्ट ने इन बातों का खंडन कर रहे हैं। दिव्या ने पूछा कि

सर मेरे बर्थडे पर ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। मैंने क्या छिछोरी हरकत की है। इंटरनेट पर जो आया है, क्या आपने मेरे खिलाफ कुछ कहा है कि मैंने कोई फ्रॉड किया है। आपने सवि और जिगरा विवाद पर कुछ कहा है क्या कि मैंने पब्लिसिटी स्टंट किया है? मुकेश भट्ट इन आरोपों को नकारते हुए कहते हैं, ना मेरे को किसी ने पूछा, ना मैंने किसी को बोला। यह उन लोगों ने क्रिएट किया है, जो इस पर इंटरेस्ट रखते हैं। तुम समझ सकती हो कि ये सब प्लान किया हुआ है। ये तुम्हारे जन्मदिन पर हुआ है, इसका मतलब है कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। और मैं ऐसी घटिया हरकत... अब तक तुम मुझे पहचान गई हो बेटा। इसके बाद दिव्या कहती हैं कि उनके जन्मदिन पर ये चीजें हो रही हैं, इससे वह बेहद खफा हैं। इसके साथ ही दिव्या ने कहा कि, वो मुकेश भट्ट का बेहद सम्मान करती हैं। View this post on Instagram A post shared by Divya ‘Chatur Naar’ khossla (@divyakhossla) मुकेश भट्ट ने इस पूरे विवाद में अपना पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने दिव्या के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिव्या के खिलाफ लोग साजिश रच रहे हैं और ऐसी भ्रामक बातें और अफवाहें फैला रहे हैं। हालांकि लेहरें रेट्रो को दिए इंटरव्यू में साफ नजर आया कि मुकेश भट्ट ने बातों ही बातों में कह दिया था कि अब दिव्या ने ये पब्लिसिटी के लिए किया या नहीं किया, ये उन्हें नहीं पता। अब जब दिव्या ने इस पर उनका पक्ष जानना चाहा तो वो इससे मुकर गए हैं। वहीं दिव्या ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कैप्शन में लिखा है कि, इस सबसे वह टूट गईं हैं कि कैसे इंड्स्ट्री में चालें चली जाती हैं और सच्चाई जनता के सामने लानी जरूरी थी। इसके साथ ही दिव्या ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इंड्स्ट्री के माफियाओं को बेनकाब किया जाए।