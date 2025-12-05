पूरी इंडस्ट्री मगरमच्छों से भरी है...भूषण कुमार से तलाक की खबरों और बॉलीवुड पर फूटा Divya Khosla Kumar का गुस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिव्या खोसला कुमार अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इस साल की शुरुआत में दिव्या तब सुर्खियों में आईं जब खबरें आईं कि वह और उनके पति प्रोड्यूसर भूषण कुमार तलाक लेने वाले हैं। अब इस खबर के महीनों बाद, दिव्या ने ऐसी सभी खबरों को गलत बताया है और कहा है कि मीडिया ही नहीं चाहता कि ऐसा हो।

दिव्या कुमार खोसला ने बॉलीवुड पर कसा तंज Reddit पर Ask Me Anything करते हुए दिव्या ने कहा, 'बॉलीवुड मगरमच्छों से भरा है'। जब एक सोशल मीडिया यूजर ने पूछा, 'बॉलीवुड में इतनी टॉक्सिसिटी, एक खास तरह दिखने का प्रेशर और ऐसी कई चीजों के बीच आप अपनी मेंटल हेल्थ कैसे बनाए रखती हैं? आप मुझे हमेशा बहुत पॉजिटिव और बच्चों जैसी मासूम लगती हैं,” दिव्या ने जवाब दिया, 'मुझे खुद लगता है कि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां चारों ओर मगरमच्छ हैं, और आपको लगता है कि आपको इससे अपना रास्ता निकालना होगा'।

भूषण कुमार संग तलाक पर क्या बोलीं दिव्या जब एक यूजर ने दिव्या से पूछा कि क्या उनका भूषण कुमार से तलाक हो गया है, जो टी-सीरीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने इस खबर से इनकार करते हुए कहा, 'नहीं, लेकिन मीडिया सच में ऐसा चाहता है'। यह पहली बार है जब दिव्या ने इस बारे में खुलकर बात की है

दिव्या खोसला कुमार के बारे में दिव्या खोसला धीरे-धीरे इंडस्ट्री में एक जानी-मानी हस्ती बनती जा रही हैं। उन्हें हाल ही में उमेश शुक्ला की डायरेक्ट की हुई फिल्म एक चतुर नार में देखा गया था, जिसमें उनके साथ नील नितिन मुकेश थे।