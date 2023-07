Disha Patani Bikini Look: लेपर्ड प्रिंट बिकिनी में दिशा ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, यूजर्स के उड़े होश

Disha Patani Bikini Look दिशा अपने स्टाइलिश और सिजलिंग अदाओं से लोगों को दीवाना बनाती रहती हैं। इसी बीच उन्होंने दिशा लेपर्ड प्रिंट बिकिनी पहने अपनी दो फोटोज शेयर की थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी तस्वीरों को डिलीट कर दिया। दोनों की तस्वीरों में एक्ट्रेस मिरर सेल्फी लेते दिखाई दी। इसके साथ ही उन्होंने अपने चेहरा छिपाया हुआ है।

Disha Patani Bikini Look Photo Credit Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। Disha Patani Bikini Look: दिशा पाटनी (Disha Patani) इन दिनों अपने हॉट अंदाज की वजह से काफी सुर्खियों में बनी हुई है। आए दिन दिशा इंस्टाग्राम पर अपनी बिकिनी फोटोज और वीडियो साझा करती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी तस्वीरों को डिलीट कर दिया। बिकिनी लुक में कहर ढाती नजर आईं दिशा दिशा अपने स्टाइलिश और सिजलिंग अदाओं से लोगों को दीवाना बनाती रहती हैं। इसी बीच उन्होंने दिशा लेपर्ड प्रिंट बिकिनी पहने अपनी दो फोटोज शेयर की थी। दोनों की तस्वीरों में एक्ट्रेस मिरर सेल्फी लेते दिखाई दी। इसके साथ ही उन्होंने अपने चेहरा छिपाया हुआ है। सोशल मीडिया पर दिशा का ये अंदाज तहलका मचा रही हैं। एक्ट्रेस ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, मैंने यह स्वीम सेट खो दिया है। फैंस ने की तारीफ इस फोटोज पर फैंस कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने एक्ट्रेस की तारीफ करते हुए लिखा- स्टनिंग गर्ल। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- बहुत सुंदर। तीसरे ने लिखा, ऊफ तुम्हारी अदा। चौथे ने लिखा, आप और टाइगर एक साथ अच्छे लगते हो। टाइगर संग नजर आई थी दिशा बीते साल टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी को लेकर खबरें थी कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन दिशा के बर्थडे पर एक्टर ने उन्हें विश किया था। बीते दिनों दोनों दिल्ली में आयोजित इवेंट में साथ नजर आए थे। ऑनलाइन कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें टाइगर और दिशा एक दूसरे के बगल में बैठे और आपस में बातें करते दिख रहे हैं। कुछ फैंस तो एक्साइटिड भी हो गए कि क्या ये दोनों फिर एक होने वाले हैं। इस फिल्म में नजर आएंगी दिशा वहीं, आपको बता दें कि दिशा जल्द ही अमिताभ बच्चन, प्रभास स्टारर फिल्म 'प्रोजेक्ट के' में नजर आने वाली हैं। इसके साथ ही वह फिल्म योद्धा में भी दिखाई देंगी ।

Edited By: Aditi Yadav