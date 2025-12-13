Kerala 2017 Assault Case: 6 दोषियों को मिली 20 साल की सजा, डायरेक्टर कमल ने जताई निराशा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। डायरेक्टर कमल ने 2017 के एक्ट्रेस पर हमले के मामले में एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे निराशाजनक बताया। एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने शुक्रवार को 2017 के एक्ट्रेस पर हमले के मामले में सभी छह दोषियों को 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई।

ANI से बात करते हुए कमल ने कहा, 'हमें उम्मीद थी कि दोषियों को कम से कम उम्रकैद की सजा मिलेगी। हम फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, यह बहुत निराशाजनक है। मुझे नहीं लगता कि दिलीप इसमें शामिल है, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं'।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि विजुअल्स वाली पेन ड्राइव की एक कॉपी जांच अधिकारी बैजू पॉलोस सुरक्षित हिरासत में रखें। सेशन कोर्ट ने पहले 2017 के मामले में मलयालम एक्टर और आठवें आरोपी दिलीप को बरी कर दिया था।

क्या है मामला? यह मामला एक एक्ट्रेस से जुड़ा है जो मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करती थी और आरोप है कि 17 फरवरी, 2017 की रात को कुछ लोगों ने उसकी कार में घुसकर उसे किडनैप किया और उसके साथ छेड़छाड़ की। इस बीच, केरल के संस्कृति मंत्री साजी चेरियन ने कहा कि सरकार फैसले की समीक्षा करेगी और जरूरी कार्रवाई करेगी, क्योंकि दोषियों को अधिकतम सजा नहीं दी गई है।