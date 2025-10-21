Language
    Dhoom 4: रणबीर कपूर की 'धूम 4' से डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने किया 'तौबा-तौबा', इस फिल्म की मेकिंग पर करेंगे फोकस?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 06:30 PM (IST)

    यशराज फिल्म्स की सबसे सफल फ्रेंचाइजी धूम की अगली किस्त धूम 4 (Dhoom 4) को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा कि निर्देशक अयान मुखर्जी अब इस मूवी का निर्देशन नहीं करेंगे। इसके पीछे की क्या वजह है, आइए इसके बारे में इस लेख में विस्तार से जानते हैं। 

    रणबीर कपूर की अपकमिंग मूवी धूम 4 (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरस्टार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की अगली फिल्म के बारे में चर्चा की जाए तो उसमें धूम 4 का नाम भी शामिल होगा। यशराज फिल्म्स की सफल फ्रेंचाइजी की इस चौथी किस्त के डायरेक्शन की कमान पहले अयान मुखर्जी की हाथ में थी, जिन्होंने हाल ही में ऋतिक रोशन की वॉर 2 को बनाया था। अब खबर आ रही है कि अयान धूम 4 (Dhoom 4) से बाहर हो गए हैं और वह इसे डायरेक्ट नहीं करेंगे।

    सिनेमा जगत के गलियारे में ये खबर आग की तरह फैल रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ऐसी क्या वजह थी, जो अयान मुखर्जी (Ayan Mukerji) ने धूम 4 के निर्देशक के तौर पर अपना नाम वापस ले लिया है। 

    धूम 4 को डायरेक्ट नहीं करेंगे अयान मुखर्जी

    वेक अप सिड और ये जवानी है दीवानी जैसी कई शानदार मूवीज का निर्देशन करने वाले अयान मुखर्जी बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर में से एक हैं। रणबीर कपूर के लिए अयान लकी चार्म माने जाते हैं, क्योंकि अभिनेता ने अपने करियर की ज्यादातर हिट उनकी नेतृत्व में दी हैं। खबर ये थी कि अयान रणबीर की अपकमिंग फिल्म धूम 4 का भी डायेरक्शन करेंगे। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि ऐसा नहीं होगा, अयान मुखर्जी ने धूम 4 से अपना करार वापस ले लिया। 

    फर्स्ट पोस्ट की खबर के अनुसार क्रिएटिव अंतर के चलते अयान ने ये फैसला लिया है। निर्देशक का मानना है कि वह वॉर 2 और धूम 4 जैसी मूवीज के निर्माण के लिए नहीं बने हैं। अब वह अपने खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और उनका अगला फोकस ब्रह्मास्त्र 2 होगी, जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अहम भूमिका में मौजूद रहेंगे। 

    मालूम हो कि ब्रह्मास्त्र का पहला पार्ट 2022 में रिलीज हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी सफल साबित हुई थी। बता दें कि धूम 4 के निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं, जिनके बैनर तले फिलहाल स्पाई थ्रिलर वॉर 2 को भी रिलीज किया गया था। 

    वॉर 2 की असफलता बनी कारण

    कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वॉर 2 की असफलता के चलते अयान मुखर्जी ने ये फैसला लिया है। क्योंकि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की इस स्पाई थ्रिलर की कहानी और डायरेक्शन की काफी आलोचना हुई थी। 

