Dhoom 4: रणबीर कपूर की 'धूम 4' से डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने किया 'तौबा-तौबा', इस फिल्म की मेकिंग पर करेंगे फोकस?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरस्टार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की अगली फिल्म के बारे में चर्चा की जाए तो उसमें धूम 4 का नाम भी शामिल होगा। यशराज फिल्म्स की सफल फ्रेंचाइजी की इस चौथी किस्त के डायरेक्शन की कमान पहले अयान मुखर्जी की हाथ में थी, जिन्होंने हाल ही में ऋतिक रोशन की वॉर 2 को बनाया था। अब खबर आ रही है कि अयान धूम 4 (Dhoom 4) से बाहर हो गए हैं और वह इसे डायरेक्ट नहीं करेंगे।

सिनेमा जगत के गलियारे में ये खबर आग की तरह फैल रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ऐसी क्या वजह थी, जो अयान मुखर्जी (Ayan Mukerji) ने धूम 4 के निर्देशक के तौर पर अपना नाम वापस ले लिया है।

धूम 4 को डायरेक्ट नहीं करेंगे अयान मुखर्जी वेक अप सिड और ये जवानी है दीवानी जैसी कई शानदार मूवीज का निर्देशन करने वाले अयान मुखर्जी बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर में से एक हैं। रणबीर कपूर के लिए अयान लकी चार्म माने जाते हैं, क्योंकि अभिनेता ने अपने करियर की ज्यादातर हिट उनकी नेतृत्व में दी हैं। खबर ये थी कि अयान रणबीर की अपकमिंग फिल्म धूम 4 का भी डायेरक्शन करेंगे। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि ऐसा नहीं होगा, अयान मुखर्जी ने धूम 4 से अपना करार वापस ले लिया।

मालूम हो कि ब्रह्मास्त्र का पहला पार्ट 2022 में रिलीज हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी सफल साबित हुई थी। बता दें कि धूम 4 के निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं, जिनके बैनर तले फिलहाल स्पाई थ्रिलर वॉर 2 को भी रिलीज किया गया था।