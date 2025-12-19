Raktbhoomi के निर्माता आशीष महेश्वरी को यूपी सरकार की ओर से आयोजित UPAA अवार्ड से किया गया सम्मानित

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्म 'दोस्ती जिंदाबाद' और 'रक्तभूमि' फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आशीष महेश्वरी को उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यूपीएए द्वारा आयोजित यूपीएए अवार्ड्स में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आशीष महेश्वरी को अवार्ड से सम्मानित किया।

आशीष महेश्वरी ने बताया कि यह पल उनके लिए बहूत अमूल्य था। इस अवसर पर अभिनेता अली खान, डेज़ी शाह, हेमंत बिर्जे भी मौजूद रहे। साथ में उनके अजीज दोस्त छोटे भाई शाहनवाज़, एडविन और राघवेंद्र सिंह भी थे। आगे भी इंडस्ट्री में देते रहेंगे योगदान आशीष महेश्वरी ने अवॉर्ड मिलने की खुशी जाहिर करते हुए वामिक भाई का विशेष आभार व्यक्त किया और पूरे यूपीएए टीम को इस सफल आयोजन की बहुत बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह अवार्ड उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है और वे आगे भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान देते रहेंगे।