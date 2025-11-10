जीजा संग किया रोमांस, कपड़ों के बिजनेस में आजमाया हाथ, फिर भी बेरहम निकली 70s की इस हसीना की किस्मत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 70 के दशक में कई ऐसी अदाकाराएं रहीं, जिन्होंने बड़े पर्दे पर राज किया। उस दौर में एक अभिनेत्री ऐसी भी रही थी, जिसने अपने जीजा की फिल्म से हिंदी सिनेमा में डेब्यू कर सनसनी मचा दी थी। इतना ही नहीं उस एक्ट्रेस ने उनके साथ ऑन स्क्रीन रोमांस भी फरमाया था।

हालांकि, एक्टिंग में उनका करियर कुछ खास नहीं चला। बाद में उन्होंने कपड़ों के बिजनेस में भी हाथ आजमाया, लेकिन उनको मुकाम हासिल नहीं हो सका, जिसका उन्होंने सपना देखा था। आइए जानते हैं कि यहां किस अभिनेत्री के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

70s की एक्ट्रेस ने जीजा संग किया था रोमांस जिस एक्ट्रेस के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, वह अपने समय की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थीं। फिल्मों में कमाल की अदाकारी और रियल लाइफ में नेचुरल ब्यूटी की बदौलत वह हर किसी की फेवरेट मानी जाती थीं। उनको सबको अधिक लोकप्रियता अपने सुपरस्टार जीजा संग काम करने से मिली थी और वह अभिनेता कोई और नहीं बल्कि राजेश खन्ना (Rajesh Khann) थे। जी हां, अभिनेत्री का नाम सिंपल कपाड़िया (Simple Kapadia) था, जोकि डिंपल कपाड़िया की बहन (Dimple Kapadia Sister) थीं।