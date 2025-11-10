Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जीजा संग किया रोमांस, कपड़ों के बिजनेस में आजमाया हाथ, फिर भी बेरहम निकली 70s की इस हसीना की किस्मत

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:24 AM (IST)

    आज हम आपको 70 के दशक की एक ऐसी लोकप्रिय अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने पर्दे पर अपने जीजा संग रोमांस फरमाया था। इसके अलावा उसने कपड़ों का बिजनेस भी किया था। लेकिन, फिर भी वह मनचाहा मुकाम हासिल नहीं कर सकी।

    prefferd source google
    Hero Image

    70s की फेमस एक्ट्रेस (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 70 के दशक में कई ऐसी अदाकाराएं रहीं, जिन्होंने बड़े पर्दे पर राज किया। उस दौर में एक अभिनेत्री ऐसी भी रही थी, जिसने अपने जीजा की फिल्म से हिंदी सिनेमा में डेब्यू कर सनसनी मचा दी थी। इतना ही नहीं उस एक्ट्रेस ने उनके साथ ऑन स्क्रीन रोमांस भी फरमाया था। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, एक्टिंग में उनका करियर कुछ खास नहीं चला। बाद में उन्होंने कपड़ों के बिजनेस में भी हाथ आजमाया, लेकिन उनको मुकाम हासिल नहीं हो सका, जिसका उन्होंने सपना देखा था। आइए जानते हैं कि यहां किस अभिनेत्री के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 

    70s की एक्ट्रेस ने जीजा संग किया था रोमांस

    जिस एक्ट्रेस के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, वह अपने समय की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थीं। फिल्मों में कमाल की अदाकारी और रियल लाइफ में नेचुरल ब्यूटी की बदौलत वह हर किसी की फेवरेट मानी जाती थीं। उनको सबको अधिक लोकप्रियता अपने सुपरस्टार जीजा संग काम करने से मिली थी और वह अभिनेता कोई और नहीं बल्कि राजेश खन्ना (Rajesh Khann) थे। जी हां, अभिनेत्री का नाम सिंपल कपाड़िया (Simple Kapadia) था, जोकि डिंपल कपाड़िया की बहन (Dimple Kapadia Sister) थीं। 

    SimpleKapadia (1)

    यह भी पढ़ें- काला जादू ने बर्बाद कर दिया था Jeetendra की इस एक्ट्रेस का करियर, मौत के डर से छोड़ दिया था देश

    सिनेमा जगत में अपनी बड़ी बहन की तरह सिंपल ने भी हिंदी सिनेमा में किस्मत आजमाई और राजेश खन्ना की फिल्म अनुरोध से डेब्यू किया। इस मूवी में सिंपल ने अपनी जीजा संग रोमांस भी फरमाया था। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान सिंपल ने इस बात का खुलासा भी किया था कि राजेश खन्ना संग काम करते वक्त वह असहज जाती थीं। लेकिन काका ने उन्हें काफी सपोर्ट किया और कैमरा फेस करने में मदद की। 

    SimpleKapadia (2)

    एक्टिंग के फील्ड में सिंपल कपाड़िया का करियर कुछ खास नहीं चला और उन्होंने फैशन डिजाइन के जरिए कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। आलम ये रहा है कि फिल्म रुदाली के लिए उन्हे बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। लेकिन उनकी किस्मत को शायद ही कुछ और मंजूर था, महज 51 साल की उम्र में कैंसर के चलते सिंपल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। 

    सिंपल की पॉपुलर मूवीज

    बतौर एक्ट्रेस सिंपल कपाड़िया को अधिक शोहरत हासिल नहीं हो सकी थी। फिर भी वह कई सुपरस्टार्स संग फिल्मों में नजर आईं, जिनके नाम इस प्रकार हैं-

    अनुरोध

    शक

    चक्रव्यूह

    लूटमार

    जमाने को दिखाना है

    दूल्हा बिकता है

    जीवन धारा

    प्यार के दो पल

    यह भी पढ़ें- 80s के Master Laddu का हुआ था दर्दनाक अंत, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स संग किया था काम