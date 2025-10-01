एक्ट्रेस डिंपल हयाती पर दर्ज हुआ केस, नौकारानी ने लगाया उत्पीड़न और गाली-गलौच का आरोप

फिल्म अभिनेत्री डिंपल हयाती और उनके पति डेविड पर उनकी नौकरानी ने उत्पीड़न मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। नौकरानी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उसने आरोप लगाया कि दंपति ने उसे गंदी गालियां दीं और उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी भी दी। प्रियंका नामक नौकरानी ओडिशा की रहने वाली है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म अभिनेत्री डिंपल हयाती और उनके पति डेविड पर उनकी नौकरानी ने उत्पीड़न, मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।

ओडिशा की रहने वाली है प्रियंका शिकायतकर्ता, ओडिशा के रायगढ़ जिले की 22 वर्षीय प्रियंका बिबर है। वह श्री साई गुडविल सर्विसेज के जरिए काम की तलाश में 22 सितंबर को ओडिशा के रायगढ़ जिले से हैदराबाद आई थी। उसे डिंपल हयाती और उनके पति डेविड के घर नौकरानी के तौर पर नौकरी मिल गई।

नौकरानी को दी गंदी गालियां 29 सितंबर की सुबह उनके पालतू कुत्ते के भौंकने से शुरू हुए विवाद के बाद मामला और बिगड़ गया। प्रियंका का आरोप है कि इस घटना के दौरान, दंपति ने उसे गंदी गालियां दीं और उनके माता-पिता को जान से मारने की धमकी भी दी।