    अब फिल्मों में नजर आएगी AI एक्ट्रेस, हॉलीवुड से मिलने लगे ऑफर; सिनेमा जगत में मची खलबली

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:31 PM (IST)

    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनी वर्चुअल अभिनेत्री टिली नॉरवुड हॉलीवुड एजेंट्स के साथ करार कर सकती है। स्विट्जरलैंड में हुए ज्यूरिख समिट में एलाइन वैन डेर वेल्डे ने बताया कि उनकी कंपनी Xicoia हॉलीवुड एजेंट्स से बात कर रही है। अगर समझौता होता है तो टिली पहली AI अभिनेत्रियों में शामिल हो जाएगी जिसे इंसानी कलाकारों की तरह पेशेवर प्रतिनिधित्व मिलेगा। हालांकि हॉलीवुड कलाकारों ने इसका विरोध जताया है।

    अब फिल्मों में नजर आएगी AI एक्ट्रेस (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनी एक वर्चुअल अभिनेत्री टिली नॉरवुड जल्द ही हॉलीवुड एजेंट्स के साथ करार कर सकती है। स्विट्जरलैंड में हुए ज्यूरिख समिट में अभिनेत्री और टेक्नोलॉजिस्ट एलाइन वैन डेर वेल्डे ने बताया कि उनकी AI टैलेंड स्टूडियो कंपनी Xicoia हॉलीवुड एजेंट्स से बात कर रही है।

    अगर यह समझौता हो जाता है कि टिली उन पहली AI अभिनेत्रियों में शामिल हो जाएगी, जिन्हें इंसानी कलाकारों की तरह पेशेवर प्रतिनिधित्व मिलेगा। टिली ने अपना पहला रोल एक कॉमेडी स्केच 'AI Commissioner' में किया है, जिसमें टीवी के भविष्य पर मजाकिया अंदाज में कहानी दिखाई गई।

    कलाकारों ने जताया विरोध

    जैसे ही टिली को एजेंट्स से ऑफर आने लगे, तो हॉलीवुड कलाकारों ने इसका विरोध किया। In The Heights की अभिनेत्री मेलिसा बैरेरा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "उम्मीद है उस एजेंट के सभी कलाकार उसे छोड़ देंगे जो ऐसा करेगा। यह घिनौन है और हालात को समझो।"

    वहीं, Matilda फिल्म की अभिनेत्री मारा विल्सन ने सवाल उठाया, "जब सैकड़ों असली युवा लड़कियों के चेहरे मिलाकर यह AI चेहरा बनाया गया है तो उनमें से किसी को काम क्यों नहीं दिया?" इन विरोधों के बीच एलाइन वैन डेर वेल्डे ने सफाई देते हुए कहा कि टिली इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि एक कलात्मक प्रयोग है।

    एलाइन ने दी सफाई

    एलाइन ने कहा, "टिली नॉरवुड किसी इंसान की जगह नहीं है, वह कला का एक रूप है। जैसे एनिमेशन, कठपुतली या CGI ने नए प्रयोगों के दरवाजे खोले वैसे ही AI भी कहानी कहने का एक नया तरीका है। मैं खुद एक एक्ट्रेस हूं और मुझे लगता है कि कोई भी तकनीक असली एक्टिंग का आनंद नहीं छीन सकती है।"

    हॉलीवुड में इससे पहले AI का इस्तेमाल कलाकारों को जवान दिखाने, दिवंगत अभिनेताओं की आवाज वापस लाने और फिल्म ट्रेलर एडिट करने तक हुआ है। लेकिन पहली बार कोई AI अभिनेत्री लीड रोल में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है।

