Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक तरफ पति की मौत, दूसरी तरफ DDLJ का क्लाइमेक्स, जब इस एक्ट्रेस की जिंदगी पर टूटा था दुखों का पहाड़

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 07:22 PM (IST)

    Dilwale Dulhania Le Jayenge: 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का 'कम्मो' से लेकर 'परजीते', जैसा हर किरदार दिल में बसा हुआ है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स तो इतना बड़ा हिट हुआ था कि कई मेकर्स उसे आज भी फिल्मों में रिपीट करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर सीन में नजर आईं एक एक्ट्रेस पति के निधन की वजह से क्लाइमेक्स से बाहर हो गई थीं।

    prefferd source google
    Hero Image

    इस एक्ट्रेस को छोड़ना पड़ा था DDLJ का क्लाइमेक्स. Photo- Imdb

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 1995 में रिलीज हुई यश चोपड़ा की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्मों में शुमार है। मूवी में राज सिमरन के किरदार को ही नहीं, बल्कि चौधरी बलदेव सिंह से लेकर लज्जो, कम्मो कौर, धरमवीर मल्होत्रा सहित हर किरदार को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिल्म के लगभग सभी सीन में हर किरदार नजर आया था। हालांकि, एक एक्ट्रेस ऐसी थीं, जिन्होंने पूरी फिल्म की शूटिंग तो की, लेकिन वह क्लाइमेक्स में शामिल नहीं हुई। कौन थीं वह एक्ट्रेस चलिए आपको बताते हैं:

    DDLJ के क्लाइमेक्स से ये एक्ट्रेस अचानक हुई थीं गायब

    डीडीएलजे के क्लाइमेक्स से गायब रहने वाली ये एक्ट्रेस कोई और नहीं, बल्कि वेटरन एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी हैं, जिन्होंने शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) स्टारर मूवी में 'कम्मो' का किरदार अदा किया था। कम्मो का किरदार काजोल की बुआ का था, जिस पर राज के पापा यानी कि अनुपम खेर का दिल आ जाता है और पूरी शादी में वह उससे फ्लर्ट करते हैं। हिमानी शिवपुरी ने हाल ही में समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान बताया कि जब फिल्म का क्लाइमेक्स शूट हो रहा था, तो उस समय उनके पति का निधन को गया था।

    यह भी पढ़ें- DDLJ OTT Release: मराठा मंदिर नहीं अब घर बैठे देखें DDLJ, शाह रुख के बर्थडे पर Netflix का तोहफा

    उन्होंने कहा, "मैंने DDLJ की शूटिंग उस समय पर की, जब मेरे पति का निधन हो गया था। मुझे लगता है कि वह क्लाइमेक्स सीन ही था। मुझे सीन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं याद बस इतना पता है कि मेरे पति का निधन हो गया था और मैं इस शहर में बिल्कुल अकेली थी। फरीदा जी मुझे देखने आई थीं और उन्होंने ही यश चोपड़ा को पूरी सिचुएशन समझाई थी"।

    ddlj 1

    यश चोपड़ा ने फोन पर बोली थी ये बात

    हिमानी शिवपुरी ने इस बातचीत में आगे कहा, "मेरे पति की डेथ के बाद मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं था कि मुझे दिलवाले दुल्हनिया (DDLJ Movie) का क्लाइमेक्स सीन शूट के लिए दो दिन के लिए पनवेल जाना है। मुझे यशराज प्रोडक्शन से फोन आया और यश जी ने मुझे कहा कि वह समझ सकते हैं, जो मेरी जिंदगी में हुआ है और वह ये जानते हैं कि मैं क्लाइमेक्स सीन में शामिल नहीं हो पाऊंगी"। हिमानी ने बताया जब क्लाइमेक्स शूट हो रहा था, तब वह अपने पिता की अंतिम क्रिया कर रही थीं, क्योंकि उनका बेटा देहरादून में पढ़ रहा था।

    हिमानी ने डीडीएलजे के दौरान की पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताया, "उन्हें दो दिन शूट करना था, क्योंकि सभी की डेट्स फाइनल हुई थी, तो उन्होंने शूट किया। सिमरन और राज के ट्रेन वाले सीन में सभी शामिल हैं, सिर्फ मैं नहीं थी"। आपको बता दें कि पिछले महीने ही शाह रुख खान की इस कल्ट फिल्म ने 30 साल पूरे किए हैं।

    himani shivpuri

    30 साल बाद भी सिनेमाहॉल में लगी हुई है फिल्म

    आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी ये फिल्म आज 30 साल बाद भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाहॉल में लगी हुई है, जहां रोजाना 11:30 बजे का सुबह 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का एक शो होता है।

    यह भी पढ़ें- स्क्रीन पर अब भी वही जादू बिखेरती है DDLJ, टॉम क्रूज निभाने वाले थे राज का किरदार; फिल्म के बारे में अनजानी बातें