एक तरफ पति की मौत, दूसरी तरफ DDLJ का क्लाइमेक्स, जब इस एक्ट्रेस की जिंदगी पर टूटा था दुखों का पहाड़

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 1995 में रिलीज हुई यश चोपड़ा की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्मों में शुमार है। मूवी में राज सिमरन के किरदार को ही नहीं, बल्कि चौधरी बलदेव सिंह से लेकर लज्जो, कम्मो कौर, धरमवीर मल्होत्रा सहित हर किरदार को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला।

फिल्म के लगभग सभी सीन में हर किरदार नजर आया था। हालांकि, एक एक्ट्रेस ऐसी थीं, जिन्होंने पूरी फिल्म की शूटिंग तो की, लेकिन वह क्लाइमेक्स में शामिल नहीं हुई। कौन थीं वह एक्ट्रेस चलिए आपको बताते हैं: DDLJ के क्लाइमेक्स से ये एक्ट्रेस अचानक हुई थीं गायब डीडीएलजे के क्लाइमेक्स से गायब रहने वाली ये एक्ट्रेस कोई और नहीं, बल्कि वेटरन एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी हैं, जिन्होंने शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) स्टारर मूवी में 'कम्मो' का किरदार अदा किया था। कम्मो का किरदार काजोल की बुआ का था, जिस पर राज के पापा यानी कि अनुपम खेर का दिल आ जाता है और पूरी शादी में वह उससे फ्लर्ट करते हैं। हिमानी शिवपुरी ने हाल ही में समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान बताया कि जब फिल्म का क्लाइमेक्स शूट हो रहा था, तो उस समय उनके पति का निधन को गया था।

हिमानी शिवपुरी ने हाल ही में समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान बताया कि जब फिल्म का क्लाइमेक्स शूट हो रहा था, तो उस समय उनके पति का निधन को गया था।

उन्होंने कहा, "मैंने DDLJ की शूटिंग उस समय पर की, जब मेरे पति का निधन हो गया था। मुझे लगता है कि वह क्लाइमेक्स सीन ही था। मुझे सीन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं याद बस इतना पता है कि मेरे पति का निधन हो गया था और मैं इस शहर में बिल्कुल अकेली थी। फरीदा जी मुझे देखने आई थीं और उन्होंने ही यश चोपड़ा को पूरी सिचुएशन समझाई थी"।

यश चोपड़ा ने फोन पर बोली थी ये बात हिमानी शिवपुरी ने इस बातचीत में आगे कहा, "मेरे पति की डेथ के बाद मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं था कि मुझे दिलवाले दुल्हनिया (DDLJ Movie) का क्लाइमेक्स सीन शूट के लिए दो दिन के लिए पनवेल जाना है। मुझे यशराज प्रोडक्शन से फोन आया और यश जी ने मुझे कहा कि वह समझ सकते हैं, जो मेरी जिंदगी में हुआ है और वह ये जानते हैं कि मैं क्लाइमेक्स सीन में शामिल नहीं हो पाऊंगी"। हिमानी ने बताया जब क्लाइमेक्स शूट हो रहा था, तब वह अपने पिता की अंतिम क्रिया कर रही थीं, क्योंकि उनका बेटा देहरादून में पढ़ रहा था।

हिमानी ने डीडीएलजे के दौरान की पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताया, "उन्हें दो दिन शूट करना था, क्योंकि सभी की डेट्स फाइनल हुई थी, तो उन्होंने शूट किया। सिमरन और राज के ट्रेन वाले सीन में सभी शामिल हैं, सिर्फ मैं नहीं थी"। आपको बता दें कि पिछले महीने ही शाह रुख खान की इस कल्ट फिल्म ने 30 साल पूरे किए हैं।