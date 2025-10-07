Dilbar Ki Aankhon Ka: 'थामा' के आइटम सॉन्ग में Nora Fatehi ने लगाया डांस का तड़का, एक घंटे में आए 2 Million व्यूज

Dilbar Ki Aankhon Ka स्त्री फिल्म में कमरिया सॉन्ग पर अपनी यादगार परफॉर्मेंस के बाद नोरा फतेही का मैडॉक हॉरर यूनिवर्स की थामा में भी दिलबर की आंखों का से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने के लिए तैयार है। रेट्रो और मॉडर्न वाइब के साथ यह गाना रिलीज हो चुका है जिसे 1 घंटे के अंदर 2 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्त्री 2 के बाद मैडोक फिल्म्स एक बार फिर थिएटर्स में हॉरर-कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए तैयार है। फिल्म दीवाली पर रिलीज होने वाली है लेकिन इसके पहले इसके गानों ने धूम मचाई हुई है। पहले रश्मिका के गाने तुम मेरे ना हुए ने दर्शकों का दिल जीता और अब डांसिंग क्वीन नोरा फतेही का नया गाना रिलीज हो गया है जिसे सिर्फ 4 मिनट में 1 मिलियन और 1 घंटे में 2 मिलियन व्यूज से ज्यादा मिल गए।

दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स कमरिया गर्ल नोरा फतेही को थामा के दूसरे धमाकेदार गाने दिलबर की आंखों का में वापस ले आए हैं। मोस्ट अवेटेड ट्रेलर और एक चार्ट-ब्रेकिंग गाने के बाद, रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म के मेकर्स ने नोरा फतेही के साथ एक और धमाकेदार गाना रिलीज कर दिया है।

यह भी पढ़ें- Diwali Box Office: दीवाली पर टूटेगा 10 साल पुराना रिकॉर्ड, इस बार नहीं खेला 3 सुपरस्टार्स ने बॉक्स ऑफिस पर दांव नोरा फतेही की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने जीता दिल हॉरर-कॉमेडी थामा के दूसरे गाने में, स्त्री के गाने कमरिया में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद नोरा फतेही ने इस गाने में भी डांस फ्लोर पर आग लगा दी है। रेट्रो वाइब के साथ यह गाना क्लासिक बॉलीवुड को मॉडर्न वाइब के साथ जोड़ता है। नोरा का डांस हमेशा ही दर्शकों का दिल जीता है और अब उनके हर गाने की तरह यह भी सबकी प्लेलिस्ट में शामिल होने वाला है। नोरा का क्रेज इतना है कि इस गाने को 4 मिनट में 1 मिलियन और 1 घंटे में 2 मिलियन व्यूज से ज्यादा मिल गए हैं।