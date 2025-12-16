Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhurandhar: तंग गलियां, टूटे घर और माफियाओं का गढ़...6 एकड़ में बना लियारी टाउन, पाकिस्तान नहीं इस देश में हुई शूटिंग !

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:30 PM (IST)

    Dhurandhar's Lyari Town: रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। वहीं इसमें दिखाए गए लियारी टाउन की भी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन क्या आपको ...और पढ़ें

    Hero Image

    पाकिस्तान में नहीं बनाया गया लियारी टाउन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज होने के बाद से सिनेमाघरों में सफलतापूर्वक चल रही है। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन स्टारर यह फिल्म 1999 से 2009 के बीच के समय में पाकिस्तान के कराची की सबसे घनी आबादी वाली जगहों में से एक, लियारी में सेट है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कराची से 6 हजार किलोमीटर दूर बना सेट

    यह फिल्म सिंध के लियारी को आतंकवाद, गैंग हिंसा, पुलिस कार्रवाई, ड्रग्स व्यापार और बढ़ते हथियारों की होड़ के हॉटस्पॉट के रूप में दिखाती है। इसकी जबरदस्त कहानी ने दर्शकों को बांधे रखा है। जो बात सच में दिलचस्प है, वह है लियारी को फिर से बनाने का बड़ा पैमाना और बारीकियां, यह भारत में नहीं, बल्कि थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया, जो कराची से 6000 किलोमीटर दूर है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में दिखाया गया पूरा लियारी इलाका बैंकॉक में छह एकड़ के बड़े सेट पर बनाया गया था।

    dhurandhar (14)

    यह भी पढ़ें- ये क्या!! Dhurandhar देख बौखलाए पाकिस्तान को लगी मिर्ची, लियारी पर बनी नई फिल्म का कर डाला ऐलान

    लियारी को डिजाइन करने में कितना समय लगा?

    एक इंटरव्यू में, धुरंधर के प्रोडक्शन डिजाइनर सैनी एस जोहरे ने फिल्म के सबसे महत्वाकांक्षी सेट में से एक को बनाने के पीछे की बारीकी से की गई प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बारे में बताया। उन्होंने कहा, 'थाईलैंड में सेट को डिजाइन करने में तीन महीने लगे। ब्रेकडाउन के हिसाब से इस फिल्म को डिजाइन करने में मुझे लगभग तीन महीने लगे। मार्च से मई तक हमने डिजाइनिंग की, जून में रेकी की और जुलाई में हमने शूटिंग शुरू की। प्रोजेक्ट के लिए शुरुआत में मेरी टीम में 15 डिजाइनर थे। हम दिन में 12 घंटे काम करते थे क्योंकि यह बहुत बड़ी फिल्म है।

    धुरंधर को अपने करियर के सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्रोजेक्ट्स में से एक बताते हुए, उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि मेरे करियर में, यह उन फिल्मों में से एक है जिसमें सबसे ज्यादा लोकेशन हैं। एक प्रोडक्शन डिजाइनर के तौर पर मैं फिल्मों को ऐसे कैलकुलेट करता हूं कि, मान लीजिए हम 60 दिन शूटिंग करते हैं और उस फिल्म में 100 लोकेशन हैं - जिसका मतलब है, हम हर दिन दो लोकेशन पर शूटिंग करेंगे। लेकिन यहां, हर दिन चार लोकेशन थीं! बहुत ज्यादा डिजाइनिंग और डिटेल में काम करना था, क्योंकि आदित्य बहुत साफ थे कि हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो नकली लगे'।

    dhurandhar (15)

    सेट के लिए करनी पड़ी बड़ी रिसर्च

    सैनी ने बताया कि इस सेट को बनाने में काफी रिसर्च करनी पड़ी थी। किरदार कैसे दिखते थे, उनके घर कैसे थे, पूरा इतिहास और भूगोल - यहां तक कि वे किस तरह की बंदूक इस्तेमाल करते थे, उसकी डिटेलिंग तक। आपको लोकल कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, धारावी में रहने वाला डॉन मीरा रोड में रहने वाले डॉन से अलग होगा। उन्होंने आगे कहा कि विज़ुअल रेफरेंस तक पहुंच सीमित थी। इसलिए हमने पाकिस्तान के उस खास इलाके के भूगोल को समझने के लिए अखबार की कटिंग, पुराने वीडियो और खबरों पर भरोसा किया। फिर, आखिरकार, हमने थाईलैंड में छह एकड़ का सेट बनाया। हमने माध आइलैंड पर भी एक बहुत बड़ा सेट बनाया।

    सेट बनाने के लिए क्यों चुना थाईलैंड, मुंबई क्यों नहीं?

    जब पूछा गया कि मेकर्स ने लियारी सेट बनाने के लिए थाईलैंड को क्यों चुना, तो सैनी ने लॉजिस्टिक्स और मौसम की चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'हमारे पास जो स्टार्स थे, उनके साथ मुंबई में सीन शूट करना नामुमकिन था। हमें छह एकड़ की बहुत बड़ी जमीन चाहिए थी और स्टूडियो मुमकिन नहीं था'। सैनी ने आगे कहा, 'हमारे पास जो तारीखें थीं, वे जुलाई की थीं जिसका मतलब है कि मॉनसून की वजह से आप मुंबई में सेट नहीं लगा सकते'। कई देशों में रेकी करने के बाद, थाईलैंड सबसे अच्छी जगह के तौर पर सामने आया। उन्होंने कहा, 'हमने अलग-अलग देशों में रेकी की थी, लेकिन आखिरकार हम थाईलैंड पहुंचे। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेट बनाने के लिए एकदम सही जगह थी। धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 11 दिनों में लगभग 380 करोड़ रुपये कमाए। वहीं दुनियाभर में इसका कलेक्शन 500 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar Worldwide Collection: धुरंधर ने इस फिल्म का सिंहासन जलाकर किया राख, 800 करोड़ की मूवी है अगला निशाना