Dhurandhar एक्टर अर्जुन रामपाल ने की सगाई, बिना शादी के हैं 2 बच्चों के पिता

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अर्जुन रामपाल इस वक्त धुरंधर की ब्लॉकबस्टर सफलता का जश्न मना रहे हैं। इस सफलता के बीच उन्होंने अपने फैंस के साथ अपनी पर्सनल लाइफ की जबरदस्त बात का खुलासा किया है। प्यार और रिश्तों के बारे में एक कैज़ुअल बातचीत के दौरान रामपाल ने बताया कि उन्होंने और उनकी लॉन्ग टाइम पार्टनर गैब्रिएला डेमेट्रियड्स ने ऑफिशियली सगाई कर ली है।

अर्जुन रामपाल ने गर्लफ्रेंड से की सगाई यह अनाउंसमेंट तब सामने आया जब रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट के एक एपिसोड का एक टीजर सामने आया। जिसमें गैब्रिएला ने कहा, 'हमारी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन कौन जानता है?' फिर रामपाल ने बीच में कहा, 'हमारी सगाई हो गई है! और यह मैंने सिर्फ आपके शो में बताया है'। अर्जुन के इस खुलासे से फैंस चौंक गए हैं क्योंकि इसके पहले अर्जुन ज्यादातर कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं की थी।

यह भी पढ़ें- Dhurandhar Worldwide Collection: पहले ही दिन 'धुरंधर' ने दुनियाभर में काटा गदर, कमाई से हिलाया बॉक्स ऑफिस यह कपल 2019 से साथ हैं और इनके दो बेटे, आरिक और आरिव हैं। उन्होंने प्यार, पेरेंटिंग और उनके रिश्ते में आए बदलावों के बारे में खुलकर बात की। गैब्रिएला ने कहा, 'आपका प्यार शर्तों के साथ आता है यह ऐसा है कि अगर कोई इंसान इस तरह से व्यवहार करता है, तो उसे मेरी मंजूरी या प्यार मिलेगा। लेकिन जब आपका बच्चा होता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना?' इसके बाद गैब्रिएला ने मजाक में कहा कि उन्होंने अर्जुन से इसलिए बात नहीं की क्योंकि वह बहुत हॉट थे। रामपाल ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया और कहा, 'नहीं, नहीं। मैं उसके पीछे गया क्योंकि वह हॉट थी, फिर मुझे एहसास हुआ कि हॉटनेस से कहीं ज्यादा कुछ और भी है'।

धुरंधर से चर्चा में आए रामपाल हालांकि दोनों ने सालों तक अपने रिश्ते को लो-प्रोफाइल रखा, लेकिन सगाई का खुलासा ऐसे समय में हुआ जब धुरंधर की वजह से रामपाल का करियर फिर से चर्चा में है, जिसमें वह मेजर इकबाल का रोल निभा रहे हैं।

अर्जुन को आई मां की याद रामपाल ने 2018 में अपनी मां ग्वेन को खोने की बात याद की और कहा, 'जब आप अपने माता-पिता को खो देते हैं तो कोई भी आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकता। इसलिए, मैं हमेशा कहता हूं कि माता-पिता को खोना शरीर का कोई अंग खोने जैसा है'।