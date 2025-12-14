Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhurandhar एक्टर अर्जुन रामपाल ने की सगाई, बिना शादी के हैं 2 बच्चों के पिता

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 09:04 AM (IST)

    Arjun Rampal Engaged With Girlfriend: धुरंधर की सफलता का जश्न मना रहे अर्जुन रामपाल ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से सगाई कर ल ...और पढ़ें

    Hero Image

    अर्जुन रामपाल ने गर्लफ्रेंड से की सगाई

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अर्जुन रामपाल इस वक्त धुरंधर की ब्लॉकबस्टर सफलता का जश्न मना रहे हैं। इस सफलता के बीच उन्होंने अपने फैंस के साथ अपनी पर्सनल लाइफ की जबरदस्त बात का खुलासा किया है। प्यार और रिश्तों के बारे में एक कैज़ुअल बातचीत के दौरान रामपाल ने बताया कि उन्होंने और उनकी लॉन्ग टाइम पार्टनर गैब्रिएला डेमेट्रियड्स ने ऑफिशियली सगाई कर ली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अर्जुन रामपाल ने गर्लफ्रेंड से की सगाई

    यह अनाउंसमेंट तब सामने आया जब रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट के एक एपिसोड का एक टीजर सामने आया। जिसमें गैब्रिएला ने कहा, 'हमारी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन कौन जानता है?' फिर रामपाल ने बीच में कहा, 'हमारी सगाई हो गई है! और यह मैंने सिर्फ आपके शो में बताया है'। अर्जुन के इस खुलासे से फैंस चौंक गए हैं क्योंकि इसके पहले अर्जुन ज्यादातर कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं की थी।

    arjun rampal (2)

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar Worldwide Collection: पहले ही दिन 'धुरंधर' ने दुनियाभर में काटा गदर, कमाई से हिलाया बॉक्स ऑफिस

    यह कपल 2019 से साथ हैं और इनके दो बेटे, आरिक और आरिव हैं। उन्होंने प्यार, पेरेंटिंग और उनके रिश्ते में आए बदलावों के बारे में खुलकर बात की। गैब्रिएला ने कहा, 'आपका प्यार शर्तों के साथ आता है यह ऐसा है कि अगर कोई इंसान इस तरह से व्यवहार करता है, तो उसे मेरी मंजूरी या प्यार मिलेगा। लेकिन जब आपका बच्चा होता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना?' इसके बाद गैब्रिएला ने मजाक में कहा कि उन्होंने अर्जुन से इसलिए बात नहीं की क्योंकि वह बहुत हॉट थे। रामपाल ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया और कहा, 'नहीं, नहीं। मैं उसके पीछे गया क्योंकि वह हॉट थी, फिर मुझे एहसास हुआ कि हॉटनेस से कहीं ज्यादा कुछ और भी है'।

    arjun rampal

    धुरंधर से चर्चा में आए रामपाल

    हालांकि दोनों ने सालों तक अपने रिश्ते को लो-प्रोफाइल रखा, लेकिन सगाई का खुलासा ऐसे समय में हुआ जब धुरंधर की वजह से रामपाल का करियर फिर से चर्चा में है, जिसमें वह मेजर इकबाल का रोल निभा रहे हैं।

    arjun rampal (3)

    अर्जुन को आई मां की याद

    रामपाल ने 2018 में अपनी मां ग्वेन को खोने की बात याद की और कहा, 'जब आप अपने माता-पिता को खो देते हैं तो कोई भी आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकता। इसलिए, मैं हमेशा कहता हूं कि माता-पिता को खोना शरीर का कोई अंग खोने जैसा है'।

    2018 में हुआ पहली पत्नि से तलाक

    अर्जुन रामपाल की पहले पूर्व सुपरमॉडल मेहर जेसिया से शादी हुई थी, जो 90 के दशक में भारतीय फैशन के सबसे जाने-माने चेहरों में से एक थीं। दोनों ने 1998 में शादी की और 2018 में अलग होने की घोषणा करने से पहले दो दशकों तक साथ रहे। अलग होने के बावजूद, अर्जुन और मेहर ने अपनी बेटियों, माहिका और मायरा के लिए एक सम्मानजनक, को-पेरेंटिंग रिश्ता बनाए रखा है, जो दोनों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हैं।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar X Review: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' में फायर निकले अक्षय खन्ना, फिल्म देख दर्शक बोले- 'सुपरहिट'