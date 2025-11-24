100 एकड़ फार्महाउस, आलीशान घर, लग्जरी गाड़ियां, 400 करोड़ की प्रोपर्टी...Dharmendra की बेहिसाब संपत्ति के कितने होंगे हिस्से?
Dharmendra Death: बॉलीवुड के सबसे मशहूर सितारों में से एक धर्मेंद्र 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में गुजर गए। उनके निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री दुख में डूब गई। धर्मेंद्र अपने पीछे ढेर सारी संपत्ति छोड़ गए हैं, आइए जानते हैं एक्टर की प्रॉपर्टी के कितने हिस्से होंगे और दोनों पत्नियों में बंटवारा होगा या नहीं?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा के लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है, अभिनेता ने अपने करियर में खूब पैसा कमाया और प्रॉपर्टी बनाई। आइए जानते हैं ही-मैन की नेटवर्थ, उनकी संपत्ति और उनके जाने के बाद अब यह प्रॉपर्टी कितने हिस्सों में बंटेगी। उनकी दोनों वाइफ के बीच बंटवारा होगा या नहीं?
धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी
रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर ने सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट और कई बिजनेस इन्वेस्टमेंट से भी पैसा कमाया। धर्मेंद्र का मुंबई में एक शानदार बंगला , साथ ही खंडाला और लोनावाला में बड़े-बड़े फार्महाउस हैं। कम ही लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र ने फूड बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया था। उनकी रेस्टोरेंट चेन गरम धरम भारत के कई शहरों में चलती है और यह उनके सबसे सफल वेंचर्स में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी करीब 400-450 करोड़ की नेटवर्थ है।
अभिनेता ने की दो शादियां
धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ ने हमेशा उनकी दो शादियों की वजह से ध्यान खींचा है। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर हैं जिनके साथ उनके चार बच्चे, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल हैं। वहीं बाद में उन्होंने दूसरी शादी हेमा मालिनी से की जिनके साथ उनकी दो बेटियां हैं- ईशा देओल और अहाना देओल। अब इस परिवार में संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, आइए जानते हैं।
क्या 6 बच्चों में बंटेगी संपत्ति?
कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अमान्य मानी जाती है, तो हो सकता है कि उस शादी को कानूनी मान्यता न मिले। हालांकि, ऐसी शादी से पैदा हुए बच्चे कानूनी तौर पर वैध होते हैं और इसीलिए उन बच्चों का माता-पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है। यानि धर्मेंद्र की संपत्ति पर उनके 6 बच्चों का बराबर अधिकार है।
हेमा मालिनी होगी वसीयत की हकदार?
हिंदु विवाह अधिनियम के तहत अगर धर्मेंद्र की शादी इनवैलिड मानी जाती है, तो हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की खुद कमाई हुई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। सिर्फ दूसरी शादी से हुए बच्चे ही कानूनी तौर पर उनसे विरासत पाने के हकदार हैं। लेकिन हेमा मालिनी नहीं। धर्मेंद्र की पूरी दौलत सनी, बॉबी, अजीता, विजेता, ईशा और अहाना के बीच बराबर बांटी जाएगी।
