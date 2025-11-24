100 एकड़ फार्महाउस, आलीशान घर, लग्जरी गाड़ियां, 400 करोड़ की प्रोपर्टी...Dharmendra की बेहिसाब संपत्ति के कितने होंगे हिस्से?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा के लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है, अभिनेता ने अपने करियर में खूब पैसा कमाया और प्रॉपर्टी बनाई। आइए जानते हैं ही-मैन की नेटवर्थ, उनकी संपत्ति और उनके जाने के बाद अब यह प्रॉपर्टी कितने हिस्सों में बंटेगी। उनकी दोनों वाइफ के बीच बंटवारा होगा या नहीं?

धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर ने सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट और कई बिजनेस इन्वेस्टमेंट से भी पैसा कमाया। धर्मेंद्र का मुंबई में एक शानदार बंगला , साथ ही खंडाला और लोनावाला में बड़े-बड़े फार्महाउस हैं। कम ही लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र ने फूड बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया था। उनकी रेस्टोरेंट चेन गरम धरम भारत के कई शहरों में चलती है और यह उनके सबसे सफल वेंचर्स में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी करीब 400-450 करोड़ की नेटवर्थ है।

क्या 6 बच्चों में बंटेगी संपत्ति? कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अमान्य मानी जाती है, तो हो सकता है कि उस शादी को कानूनी मान्यता न मिले। हालांकि, ऐसी शादी से पैदा हुए बच्चे कानूनी तौर पर वैध होते हैं और इसीलिए उन बच्चों का माता-पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है। यानि धर्मेंद्र की संपत्ति पर उनके 6 बच्चों का बराबर अधिकार है।