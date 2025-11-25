Language
    Dharmendra की Prayer Meet में सितारों की आंखें हुईं नम, रणबीर-आलिया समेत पहुंचे ये सेलेब्स

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:15 PM (IST)

    Dharmendra Prayer Meet: 24 नवंबर को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया जिसके बाद आज उनकी प्रार्थना सभी आयोजित कई, जिसमें रणबीर-आलिया समेत कई सेलेब्स पहुंचे।

    धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में पहुंचे सेलेब्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मंगलवार शाम को मुंबई में धर्मेंद्र के घर गए और दिवंगत एक्टर के निधन पर उनके परिवार को अपनी संवेदनाएं दीं। सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में, कपल को अपनी लग्जरी कार में घर आते हुए देखा गया। रणबीर और आलिया सफेद कपड़े पहने हुए अपनी कार से उतरे और सीधे घर के अंदर चले गए।

    रणबीर-आलिया पहुंचे प्रार्थना सभा में

    दिलचस्प बात यह है कि आलिया भट्ट ने धर्मेंद्र के साथ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में काम किया था। करण जौहर डायरेक्टेड इस फिल्म में रणवीर सिंह, जया बच्चन और शबाना आजमी भी अहम रोल में थे। सोमवार को आलिया ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फिल्म के सेट से लेजेंड के साथ एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा, “एक लेजेंड जिसने हर फ्रेम… और हर दिल को रोशन कर दिया। आपकी कमी खलेगी, धरम जी।”

     
     
     
    ये सितारे भी आए नजर

    फिल्ममेकर करण जौहर, जिन्होंने धर्मेंद्र को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में डायरेक्ट किया था उन्होंने ने भी धरम जी को ट्रिब्यूट दिया था और एक लंबा इमोशनल पोस्ट शेयर किया था। अब आज उनकी प्रेयर मीट में रणबीर आलिया के अलावा अजय देवगन, अनन्या पांडे, फरहान अख्तर, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, जायद अली, अनु मलिक जैसी हस्तियां पहुंचीं। धर्मेंद्र की प्रार्थना सभी सनी देओल के घर पर रखी गई।

     
     
     
    धर्मेंद्र को सास लेने में तकलीफ लेने की समस्या के चलते साउथ मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उन्हें 12 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सांस लेने में दिक्कत के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। लेजेंडरी एक्टर का 24 नवंबर को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार भी उसी दिन हुआ और इसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज शामिल हुए।

