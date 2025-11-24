Dharmendra के ये 10 आईकॉनिक डायलॉग हमेशा रहेंगे यादों में, एक तो है वर्ल्ड फेमस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के 'ही-मैन' कहे जाने वाले मशहूर एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में दुखद निधन हो गया है। उनके निधन से फिल्म जगत को गहरा सदमा लगा है। धर्मेंद्र लंबी बीमारी के चलते मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे थे। उन्हें शुरू में कई दिनों तक मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्हें घर पर लगातार मेडिकल अटेंशन के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया था। 24 नवंबर 2025 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।

1. बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना (शोले) ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले की वैसे तो कई यादें आज भी जिंदा है लेकिन धर्मेंद्र का डायलॉग एक फैंस के दिल में अलग ही जगह रखता है। चेतावनी के साथ कही गई इस यादगार लाइन ने धर्मेंद्र के किरदार वीरू को अमर कर दिया।

4. पहले एक हिंदुस्तानी को समझ जाओ, हिंदी अपने आप आ जाएगी (फिल्म-अपने) अपने, एक देशभक्ति पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने भी काम किया था। 5. ओए इलाका कुत्तों का होता है, शेर का नहीं (फिल्म- यमला पगला दीवाना) यमला पगला दीवाना मूवी एक क्लासिक मूवी बन गई क्योंकि इसमें धर्मेंद्र, सनी और बॉबी लीड रोल में थे। इस मूवी में स्वर्गीय एक्टर धर्मेंद्र का स्वैग देखने को मिला।

6. दिल भी कोई चीज है जो हर किसी को दे दूं (अनुपमा) फिल्म अनुपमा का यह डायलॉग काफी इमोशनल है, जो धर्मेंद्र के एक ही-मैन होने के साथ-साथ यह भी दिखाता है कि वे एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान थे जिनसे सभी प्यार करते थे।