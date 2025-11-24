Dharmendra के ये 10 आईकॉनिक डायलॉग हमेशा रहेंगे यादों में, एक तो है वर्ल्ड फेमस
बॉलीवुड के 'ही-मैन' कहे जाने वाले मशहूर एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में दुखद निधन हो गया है। यहां स्वर्गीय एक्टर धर्मेंद्र के 10 मशहूर डायलॉग दिए गए हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के 'ही-मैन' कहे जाने वाले मशहूर एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में दुखद निधन हो गया है। उनके निधन से फिल्म जगत को गहरा सदमा लगा है। धर्मेंद्र लंबी बीमारी के चलते मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे थे। उन्हें शुरू में कई दिनों तक मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्हें घर पर लगातार मेडिकल अटेंशन के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया था। 24 नवंबर 2025 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
1. बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना (शोले)
ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले की वैसे तो कई यादें आज भी जिंदा है लेकिन धर्मेंद्र का डायलॉग एक फैंस के दिल में अलग ही जगह रखता है। चेतावनी के साथ कही गई इस यादगार लाइन ने धर्मेंद्र के किरदार वीरू को अमर कर दिया।
यह भी पढ़ें- Dharmendra Last Rites: पिता के अंतिम संस्कार में फूट-फूटकर रोईं ईशा देओल, हेमा मालिनी की आंखें हुईं नम
2. कभी जमीन से बात की है ठाकुर, ये जमीन हमारी मां है ( फिल्म- गुलामी)
ह डायलॉग फिल्म गुलामी से है जिसमें धर्मेंद्र के साथ नसीरुद्दीन शाह और मिथुन चक्रवर्ती थे।
3. कुत्ते, कमीने, मैं तेरे खून पी जाउंगा (फिल्म यादों की बारात )
“कुत्ते, कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा” डायलॉग आज भी बच्चे-बच्चे की जुबान पर रटा हुआ है। यह धर्मेंद्र के सबसे फेमस डायलॉग्स में से एक है। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र का यह डायलॉग अपनी जोशीली डिलीवरी के लिए फैंस का पसंदीदा बना हुआ है।
4. पहले एक हिंदुस्तानी को समझ जाओ, हिंदी अपने आप आ जाएगी (फिल्म-अपने)
अपने, एक देशभक्ति पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने भी काम किया था।
5. ओए इलाका कुत्तों का होता है, शेर का नहीं (फिल्म- यमला पगला दीवाना)
यमला पगला दीवाना मूवी एक क्लासिक मूवी बन गई क्योंकि इसमें धर्मेंद्र, सनी और बॉबी लीड रोल में थे। इस मूवी में स्वर्गीय एक्टर धर्मेंद्र का स्वैग देखने को मिला।
View this post on Instagram
6. दिल भी कोई चीज है जो हर किसी को दे दूं (अनुपमा)
फिल्म अनुपमा का यह डायलॉग काफी इमोशनल है, जो धर्मेंद्र के एक ही-मैन होने के साथ-साथ यह भी दिखाता है कि वे एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान थे जिनसे सभी प्यार करते थे।
7. मां के आंचल से बड़ी कोई छांव नहीं होती (यादों की बारात)
यह डायलॉग फिल्म यादों की बारात का है जो 1073 में आई थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ जीनत अमान थीं।
8. हम प्यार में हारकर भी जीत जाते हैं (फूल और पत्थर)
दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र का यह डायलॉग फिल्म फूल और पत्थर का है। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ मीना कुमारी थीं। यह फिल्म 1966 में रिलीज हुई थी।
9. तुम मुस्कुराती रहो, यही मेरी जीत है (दिल्लगी)
इस फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की है, जो उनकी शादी से पहले रिलीज हुई थी। यह एक रोमांटिक कॉमेडी थी जो 1978 में रिलीज हुई थी।
10. जिसने मोहब्बत की वो डर नहीं सकता (आया सावन झूम के)
1969 में रिलीज हुई इस फिल्म में धर्मेंद्र, आशा पारेश के साथ नजर आए थे।
यह भी पढ़ें- अलविदा धर्मेंद्र: वो सुपरस्टार जिसने बदला हिंदी सिनेमा का 'धरम', बहुत कुछ सिखाती है He-Man की कहानी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।