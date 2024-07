पत्नी ऐश्वर्या से सेपरेशन के बाद धनुष ने ससुर के घर के पास बनाया बंगला न्यारा, क्यों भड़क रहे हैं फैंस

यहां पर उन्होंने ये भी बताया कि वह अपनी एक्स वाइफ के पड़ोसी क्यों बने हैं। धनुष ने कहा,

इस इवेंट पर बातों ही बातों में धनुष ने ये भी कह दिया कि रजनीकांत और जयललिता का घर देखकर उन्होंने ये सोच लिया था कि वह इस पॉश इलाके में एक न एक दिन घर खरीदेंगे। धनुष ने कहा कि आज उन्होंने 16 साल के बच्चे के देखे उस सपने को पूरा किया और ये घर खुद को गिफ्ट किया।

अब उनकी ये बात कुछ लोगों को तो काफी प्रेरित कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि धनुष इंडस्ट्री का होने के बावजूद खुद को आउटसाइडर दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जिसकी वजह से लोग उन्हें खरी-खोटी सुना रहे हैं।

🤔 What is this new level of idiocy from Dhanush?

The guy says that the incident happened when he was 16 y.o. Was he an outsider back then? No. His father was a well-known director who had lost his magic.

At 18 y.o, his father pooled finances to produce a film with him as the… pic.twitter.com/3i6JGBdY8P— Saikiran Kannan | 赛基兰坎南 (@saikirankannan) July 23, 2024