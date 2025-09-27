नेपो किड होने के बावजूद पैसों के लिए तरस गया था ये एक्टर, 16 साल बाद किया धमाकेदार कमबैक

बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर हमेशा बहस छिड़ी होती है। हमेशा कहा जाता है कि नेपो किड्स को आसानी से फिल्में मिल जाती हैं और अगर कोई फिल्म फ्लॉप भी हो जाती है तो दोबारा मौका भी मिल जाता है। हालांकि एक ऐसा नेपो किड भी है जिसने 90 के दशक में बेहतरीन काम किया लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब ना उनके पास फिल्में थीं और ना पैसे।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक एक्टर का करियर काफी उतार-चढ़ाव भरा होता है। कुछ एक्टर मेहनत, लगन और अपनी अच्छी किस्मत के चलते इस इंडस्ट्री में पैर जमा लेते हैं लेकिन कुछ एक्टर उतने सफल नहीं हो पाते और कहीं गुमनाम हो जाते हैं। ये गुमनाम एक्टर अगर आउटसाइडर हो तो कोई अचंभा नहीं होता लेकिन अगर कोई नेपो किड हो या उसका बेकग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है तो बात थोड़ी अजीब लगती है।

लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे 90 के दशक में कुछ बेहतरीन फिल्मों में काम किया और नेगेटिव किरदार से खूब सुर्खियां बटोरीं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इंडस्ट्री में ही इस एक्टर को नजरअंदाज कर दिया गया और फिल्मों के लिए फीस तक नहीं दी। चौंकाने वाली बात ये है कि यह एक्टर फिल्म बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है लेकिन इसके बावजूद इसे इंडस्ट्री से दूर होना पड़ा, पैसे कमाने के लिए विदेश जाना पड़ा और अब 16 बाद धमाकेदार कमबैक करके सुर्खियों में छाया हुआ है।

16 साल बाद किया धमाकेदार कमबैक हम बात कर रहे हैं रजत बेदी की, जिन्होंने आर्यन खान की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक किया है। रजत बेदी ने शोबिज में वापसी के संघर्षों के बारे में भी बात की और बताया कि कैसे बिजनेस में उन्हें धोखा दिया गया। रजत ने कहा, 'मुझे इस्तेमाल किया गया, प्रताड़ित किया गया और खासकर मेरे काम में मुझे पीछे छोड़ दिया गया। मुझे लोगों पर भरोसा करने के परिणाम भुगतने पड़े। यह कनाडा में हुआ। मैं एक रियल एस्टेट डेवलपर और एक अभिनेता था। मेरे कुछ पार्टनर थे जो मेरे साथ धोखाधड़ी करते थे। मुझे बुरे परिणाम भुगतने पड़े, लेकिन यह मेरे लिए बहुत अच्छा भी रहा क्योंकि इसी वजह से मैं वापस भारत आ गया'।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया नेगेटिव किरदार से मिली पहचान रजत को ऋतिक रोशन की फिल्म 'कोई मिल गया' में उनके नकारात्मक किरदार के लिए सबसे ज्यादा पहचाना और याद किया जाता है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें फिल्म के प्रमोशन से बाहर रखा गया था। उन्होंने बताया, 'कोई मिल गया का प्रचार ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा और राकेश रोशन के साथ किया गया था। मुझे प्रचार से बाहर रखा गया, लेकिन आज तक लोग मुझे उस किरदार के लिए पहचानते हैं और पसंद करते हैं'।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया इसके बाद रजत को फिल्में मिलना कम हो गईं और उन्हें सही तरीके से फीस तक नहीं दी गई। जो चेक दिए जाते थे वे बाउंस हो जाते थे। कुछ वक्त बाद ही वे एक्टिंग छोड़कर रियल एस्टेट का बिजनेस करने के लिए कनाडा चले गए। अब वापस लौटकर 16 साल बाद उन्होंने शानदार कमबैक किया है।