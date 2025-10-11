De De Pyaar De 2 Release Date: प्यार या परिवार! इश्क के चक्कर में फंसे Ajay Devgn, 'शैतान' संग फिर जमेगी जोड़ी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सीक्वल के किंग अजय देवगन बड़े पर्दे पर एक के बाद एक सीक्वल मूवीज ला रहे हैं। सिंघम अगेन, रेड 2, सन ऑफ सरदार 2 और दृश्यम 2 के बाद अब उनकी एक और अपकमिंग सीक्वल की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट हो गई है। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि रोमांटिक कॉमेडी दे दे प्यार दे 2 (De De Pyaar De 2) है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साल 2019 में अजय देवगन दे दे प्यार दे लेकर आए थे जिसमें वह पत्नी और प्रेमिका के बीच फंसे थे। अकिव अली निर्देशित इस फिल्म को खूब पसंद किया गया था। अब 6 साल बाद फिल्म का सीक्वल आ रहा है। इस बार तब्बू न सही, मगर कई नए चेहरे जरूर दिखाई देंगे।