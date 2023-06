Adipurush: 'जय श्री राम' सुनते ही झूम उठे तिरुपति के लोग, कृति सेनन ने दिया प्रभास का साथ, वायरल हुआ ये वीडियो

नई दिल्ली, जेएनएन। धर्म और न्याय का पाठ पढ़ाती फिल्म 'आदिपुरुष' (Adipurush) को रिलीज होने में नौ दिनों का वक्त बचा है। फिल्म को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने के लिए प्रभास और कृति सेनन लगातार प्रमोशन कर रहे हैं।

हाल ही में आदिपुरुष फिल्म का फाइनल ट्रेलर रिलीज किया गया। वहीं, तिरुपति के श्रीवेंकटेश यूनिवर्सिटी स्टेडियम में फिल्म का प्री-रिलीज इवेंट रखा गया, जिसमें निर्देशक ओम राउत सहित पूरी प्रभास और कृति भी पहुंचे।

इस इवेंट से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि म्यूजिक कंपोजर्स अजय और अतुल ने लाइव परफॉर्मेंस में 'जय श्री राम' (Adipurush Jai Shree Ram Song) गाना गाया। इस सॉन्ग को उन्होंने जैसे ही गाना शुरू किया, वहां मौजूद भीड़ ने भी उनके साथ गाना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रभास और ओम राउत को व्हाइट कुर्ते-पयजामे में देखा गया। जबकि, कृति ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी।

यह पूरा इवेंट काफी धमाकेदार और फन लविंग रहा। जैसे ही 'जय श्री राम' गाना शुरू हुआ, वहां मौजूद भीड़ के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिली। कहा जा सकता है कि तिरुपति के लोगों ने प्रभास, कृति और पूरी टीम का तिरुपति में जोरदार स्वागत किया।

Exciting pre-release event for #Adipurush, can't wait for the movie! #AdipurushPreReleaseEvent

Use my Temu code please ➡️174064801⬅️

code for code!pic.twitter.com/Q7TIXPUmVZ— I.M (@IM6389748512016) June 7, 2023