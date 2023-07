OMG! ओपनिंग डे के लिए Oppenheimer और Barbie की भारत में हुई इतनी एडवांस बुकिंग, जानकर रह जाएंगे दंग!

नई दिल्ली, जेएनएन। Oppenheimer Barbie Advance Booking In India: भारतीय सिनेमा में अभी टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 (Mission Impossible 7) का तूफान थमा ही नहीं है कि अब दो और हॉलीवुड फिल्में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाने वाली हैं। ये फिल्में हैं- ओपेनहाइमर और बार्बी।

क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर (Oppenheimer) और ग्रेटा गेरविग (Greta Gerwig) की बार्बी (Barbie) को लेकर दुनियाभर में क्रेज है। भारत में भी फिल्म को लेकर बराबर की बेकरारी है। जैसे ही इन फिल्मों के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हुई, भारत में लोगों ने टिकट्स बुक करनी शुरू कर दी। अब तक इतने टिकट्स बुक हो चुके हैं कि नंबर जान आप हैरान रह जाएंगे।

21 जुलाई 2023 को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हो रही क्रिस्टोफर नोलन (Christopher Nolan) की ओपेनहाइमर की एडवांस बुकिंग 10 दिन पहले ही शुरू हो गई थी और एडवांस बुकिंग ओपन होने के कुछ ही घंटों में इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

