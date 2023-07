'20 साल पहले लीड रोल मांगने नोलन के पास गया था, अब जाकर मिला', Oppenheimer के किलियन मर्फी ने किया खुलासा

Cillian Murphy Reveals About Oppenheimer आइरिश एक्टर किलियन मर्फी अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म बैटमैन बिगिंस में उन्होंने ब्रुस वेन के किरदार के लिए ऑडिशन दिया था। फिल्म में डॉ. जोनाथन क्रेन का रोल निभाया। किलियन का पहला बड़ा ब्रेक डैनी बॉयल कीहॉरर फिल्म 28 डेज लेटर थी जो 2002 में रिलीज हुई थी।

Oppenheimer actor Cillian Murphy Auditioned For Bruce Wayne. Photo- Twitter

नई दिल्ली, जेएनएन। मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन अपनी करिश्माई फिल्मों के लिए दुनियाभर में जाने जाते हैं। टेनेट के बाद नोलन की फिल्म 'ओपेनहाइमर' 21 जुलाई को रिलीज हो रही है। इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। नोलन की फिल्मों में लीड रोल निभाने का सपना हर एक्टर देखता है। इस फिल्म में किलियन मर्फी लीड रोल में हैं, उन्होंने कहा कि मेरा सपना पूरा हो गया। मर्फी ने इस फिल्म में रोल मिलने की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि 'ओपेनहाइमर' के किरदार के लिए नोलन ने मुझे फोन किया। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर मैं बहुत खुश हुआ। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि नोलन जैसे बड़े डायरेक्टर की फिल्म में मुझे लीड रोल करने के लिए मिला। मर्फी को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं, नोलन के साथ बतौर लीड कैरेक्टर उनकी ये पहली फिल्म है। मर्फी ने 20 साल पहले का किस्सा बताया किलियन मर्फी ने हाल ही में एक किस्सा साझा किया, जिसमें उन्होंने नोलन की ओर से आए पहले फोन कॉल के बारे में बताया। मुझे नोलन से मिले हुए करीब 20 साल हो गए थे। उस दौरान मैंने मीमेंटो और इनसोमनिया देखी थी, इस कारण तब भी उनका फैन था। मैं नोलन के पास पहली बार बैटमैन बिगिन्स में ब्रूस वेन के रोल का ऑडिशन देने गया था। हालांकि, तब ये रोल क्रिश्चियन बेल के पास चला गया। फिर मुझे स्कारेक्रोव का रोल मिला। पहले तो मुझे लगा कि यह छोटा रोल है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि नोलन आपको जो रोल देते हैं, वो सोच-समझकर देते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि रोल कितना बड़ा है, बस आपकी परफॉर्मेंस जरूरी है। क्या है 'ओपनहाइमर' की कहानी? यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, जो एक महान वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को दिखती है। उन्हें परमाणु बम (Nuclear Bomb) का आविष्कारक भी कहा जाता है। फिल्म ओपेनहाइमर की निजी जिंदगी, शोध और मन मे उमड़-घुमड़ रहे ख्यालों के इर्द-गिर्द बनायी गई है। ओपेनहाइमर ने परमाणु बम के रूप में एक ऐसे हथियार का आविष्कार किया, जो पूरी दुनिया को तबाह करने की क्षमता रखता है। क्रिस्टोफर नोलन की इस फिल्म में किलियन मर्फी के अलावा रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मैट डेमन, फ्लोरेंस पघ और एमिली ब्लंट अहम भूमिकाओं में हैं।

