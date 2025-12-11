बच्चों को जान से मारने की धमकी, फेक न्यूड फोटो...सिंगर Chinmayi Sripada को गालियां देने वाला कौन?
एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। गायिका और डबिंग आर्टिस्ट चिनमयी श्रीपदा सबसे अहम मुद्दों पर बेबाक राय देने के लिए जानी जाती हैं। बुधवार, 10 दिसंबर को उन्होंने एक ट्रोल द्वारा भेजी गई अपनी मॉर्फ्ड तस्वीर पोस्ट की और बताया कि उन्हें ऑनलाइन किस तरह परेशान किया जा रहा है। सिंगर को ऑनलाइन धमकियां दी जा रही हैं।
सिंगर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो
उन्होंने इस बात की जानकारी एक वीडियो पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है। चिनमयी ने इस घटना की जानकारी हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार को दी।
कहां से शुरू हुआ पूरा मामला?
चिनमयी ने बताया कि उनके पति, फिल्म निर्माता-अभिनेता राहुल रविंद्रन ने कुछ हफ्ते पहले मंगलसूत्र पर टिप्पणी की थी। तब से, उन्होंने कहा कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ ट्रोलिंग बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर मॉर्फ्ड तस्वीर और एक वीडियो पोस्ट करते हुए गायिका ने लिखा, "मुझे आज एक पेज से मॉर्फ्ड तस्वीर मिली और मैंने पुलिस को टैग कर दिया है - कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं, यह मुद्दा नहीं है।"
सिंगर को मिल रही गालियां
वीडियो में उन्होंने कहा, “मुझे गालियां दी गई हैं, मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकियां मिली हैं। मैंने ट्विटर पर कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिन्होंने कहा था कि जिन महिलाओं को वे पसंद नहीं करते, उन्हें कभी बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए और अगर वे पैदा करती हैं, तो उनके बच्चों को मर जाना चाहिए। कुछ पुरुष इस पर तालियां बजा रहे थे और हंस रहे थे।”
बता दें कि फिल्ममेकर के पति राहुल ने अपनी फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' के प्रमोशन के दौरान मंगलसूत्र पर अपना नजरिया बताया था। उन्होंने कहा था कि मंगलसूत्र जैसे कल्चरलसिंबलपर्सनलच्वाइस का मामला होना चाहिए और समाज में पुरुषों के लिए ऐसा कोई प्रतीक नहीं है। इसी के बाद से ये सारा बवाल शुरू हुआ।
