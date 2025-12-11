बच्चों को जान से मारने की धमकी, फेक न्यूड फोटो...सिंगर Chinmayi Sripada को गालियां देने वाला कौन?

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। गायिका और डबिंग आर्टिस्ट चिनमयी श्रीपदा सबसे अहम मुद्दों पर बेबाक राय देने के लिए जानी जाती हैं। बुधवार, 10 दिसंबर को उन्होंने एक ट्रोल द्वारा भेजी गई अपनी मॉर्फ्ड तस्वीर पोस्ट की और बताया कि उन्हें ऑनलाइन किस तरह परेशान किया जा रहा है। सिंगर को ऑनलाइन धमकियां दी जा रही हैं।

सिंगर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो उन्होंने इस बात की जानकारी एक वीडियो पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है। चिनमयी ने इस घटना की जानकारी हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार को दी।