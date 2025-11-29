सिद्धू मूसेवाला का नया सॉन्ग 'बरोटा' रिलीज, दादी के प्यार का जिक्र सुनते ही भावुक हुए फैंस, हत्या के बाद 9वां गाना

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को तीन साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं। लेकिन आज भी इस सिंगर ने फैन्स के दिलों से खुद को उतरने नहीं दिया है। यू-ट्यूब पर उनका 9वां गाना 'बरोटा' रिलीज हुआ है। इस समय यू-ट्यूब पर यह गाना नंबर वन पर है। मौत से पहले सिद्धू मूसेवाला (Siddu Moosewala New Song) ने कई गाने रिकॉर्ड किए थे। जिसके बाद उन्हें अब रिलीज किया जा रहा है। खास बात यह है कि गानों के वीडियो में एआई की मदद से सिद्धू का क्लोन बनाकर हूबहू दिखाया गया है, जो फैन्स को सिंगर की मौजदूगी का अहसास करवाते हैं।

20 घंटे में एक करोड़ 35 लाख व्यूज पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के नए गाने बरोटा को सिद्धू के आधिकारिक यू-ट्यूब चैनल 'सिद्धू मूसेवाला' पर रिलीज किया गया है। यह गाना 28 नवंबर को रिलीज किया गया है। खबर लिखे जाने तक इस गाने को एक करोड़ 35 लाख व्यूज मिल चुके हैं। वहीं, इस गाने को 12 लाख लाइक्स और 10 लाख से ज्यादा कॉमेन्ट्स मिल चुके हैं। गाने में फीमेल लीड में स्वीटाज बरार हैं, जबकि मेल लीड में सिद्धू मूसेवाला के एआई क्लोन को दिखाया गया है। गाने को लिखा और गाया सिद्धू मूसेवाला ने ही है।

गाने में दादी का जिक्र सिद्धू के इस गाने में उन्होंने अपनी दादी जसवंत कौर का भी जिक्र किया है। गाने के लिरक्स से ठीक ढंग से समझा जा सकता है। 'कोई नेड़े तेड़े नईं सी खब्बी खान जम्मेया, हो, अंबो जसवंती आले पोते नाल दा...', मतलब ये कि जसवंत कौर के पोते जैसा आस-पास कोई लाल पैदा नहीं हुआ था। सिद्धू मूसेवााल अपनी दादी के बहुत लाडले थे। दादी के कहने पर ही सिद्धू ने अपने बाल लंबे रखे थे।

फैन्स हुए भावुक सिद्धू के बरोटा गाने के रिलीज होते ही फैन्स भावुक हो गए। उनके इमोशनल कॉमेन्ट बॉक्स में बखूबी झलक रहे हैं। एक फैन्स ने लिखा 20 मिलियन सिर्फ एक नंबर है, सिद्धू नंबर बन है। दूसरे ने लिखा सिद्धू मूसेवाला था और हमेशा रहेगा वो हमसे कभी दूर नहीं जाएगा। एक अन्य फैन ने पंजाबी में लिखा, ये 2050 चल रहा है लेकिन दुनिया में अभी भी जट्ट दा मुकाबला करने वाला कोई नहीं पैदा नहीं हुआ। एक ने लिखा, सिद्धू का गाना सुन आज फिर भावुक हो गया हूं।

मौत के बाद नौवां गाना सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद यह उनका नौवां गाना है। इससे पहले- टेक नोट, नेल, 0008, लॉक, अटैच, चोरनी, वॉच आउट, ड्रिपी... रिलीज हो चुके हैं। 29 मई, 2022 को हुई थी हत्या पंजाब के मानसा में 29 मई, 2022 को, गांव जवाहरके के पास छह हमलावरों ने कार में जा रहे पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को आज तीन साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन आज भी परिवार और उनके फैंस इंसाफ की आस में बैठे हैं।