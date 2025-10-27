Chhath 2025: छठ पर्व पर अनुराधा पौडवाल के गीत ने तोड़ा रिकॉर्ड, 288 मिलियन व्यूज के साथ यूट्यूब पर कर रहा ट्रेंड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छठ महापर्व 2025 की धूम पूरे देश में हैं और इससे जुड़े गाने भी इस वक्त ट्रेंड में रहते हैं। बॉलीवुड सिंगर और भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने भी कई मशहूर छठ गीत गाए हैं जिनमें से एक गाना ऐसा है जो इस वक्त यूट्यूब पर धूम मचा रहा है।

285 मिलियन से ज्यादा हुए व्यूज जैसे ही छठ महापर्व शुरू हुआ है अनुराधा पौडवाल का गाना सोशल मीडिया पर छा गया है। छठ पर्व की रील्स से लेकर नदी के घाटों तक यह गाना गूंज रहा है। इस गाने की पॉपुलैरिटी इतनी है कि अभी तक छठ खत्म भी नहीं हुई है और इसे यूट्यूब पर 288 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं।

यह भी पढ़ें- 'मेरा भोला है भंडारी' फेम सिंगर हंसराज रघुवंशी को जाने से मारने की धमकी, लॉरेंस के नाम पर आया फोन, मामला दर्ज ट्रेंड कर रहा ये गीत हम जिस गीत की बात कर रहे हैं वह है उग हे सूरज देव जिसे अनुराधा पौडवाल ने अपने सुरों से सजाया है। यह गीत टी-सीरीज भक्ति सागर चैनल पर 6 साल पहले अपलोड हुआ था और तब से हर साल छठ महापर्व पर यह ट्रेंडिंग में आ जाता है। इस गीत के लिरिक्स विनय बिहारी ने लिखे हैं इसका म्यूजिक सुरिंदर कोहली ने दिया है। यह गाना छठ महापर्व पर एक इमोशन की तरह जुड़ गया है।