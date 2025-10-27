Chhath 2025: छठ पर्व पर अनुराधा पौडवाल के गीत ने तोड़ा रिकॉर्ड, 288 मिलियन व्यूज के साथ यूट्यूब पर कर रहा ट्रेंड
पूरे देश में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और हर फेस्टिवल से म्यूजिक का गहरा रिश्ता रहता है। ऐसे ही छठ पर्व के भी कई गाने हैं जिनमे अनुराधा पौडवाल का एक गाना इस बार भी ट्रेंड कर रहा है और यूट्यूब पर धूम मचा रहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छठ महापर्व 2025 की धूम पूरे देश में हैं और इससे जुड़े गाने भी इस वक्त ट्रेंड में रहते हैं। बॉलीवुड सिंगर और भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने भी कई मशहूर छठ गीत गाए हैं जिनमें से एक गाना ऐसा है जो इस वक्त यूट्यूब पर धूम मचा रहा है।
285 मिलियन से ज्यादा हुए व्यूज
जैसे ही छठ महापर्व शुरू हुआ है अनुराधा पौडवाल का गाना सोशल मीडिया पर छा गया है। छठ पर्व की रील्स से लेकर नदी के घाटों तक यह गाना गूंज रहा है। इस गाने की पॉपुलैरिटी इतनी है कि अभी तक छठ खत्म भी नहीं हुई है और इसे यूट्यूब पर 288 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं।
ट्रेंड कर रहा ये गीत
हम जिस गीत की बात कर रहे हैं वह है उग हे सूरज देव जिसे अनुराधा पौडवाल ने अपने सुरों से सजाया है। यह गीत टी-सीरीज भक्ति सागर चैनल पर 6 साल पहले अपलोड हुआ था और तब से हर साल छठ महापर्व पर यह ट्रेंडिंग में आ जाता है। इस गीत के लिरिक्स विनय बिहारी ने लिखे हैं इसका म्यूजिक सुरिंदर कोहली ने दिया है। यह गाना छठ महापर्व पर एक इमोशन की तरह जुड़ गया है।
अनुराधा पौडवाल के छठ महापर्व के गीत
- अंगना में पोखरी खोनैब
- अर्घ्य के बेर
- बेरिया के बेर तोहे
- केकर नैया में
- रखो सभै छठ बरत
- उग हो सूरज देव
छठ पूजा के दौरान पृथ्वी पर जीवन के आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करने और व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति की कामना के लिए सौर देवता सूर्य को प्रार्थना समर्पित की जाती है। देवी छठी मैया (या छठी माता) प्रकृति का छठा रूप और सूर्य की बहन की त्योहार के दौरान पूजा की जाती है।
