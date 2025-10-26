Language
    'मेरा भोला है भंडारी' फेम सिंगर हंसराज रघुवंशी को जाने से मारने की धमकी, लॉरेस के नाम पर आया फोन, मामला दर्ज

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:02 AM (IST)

    मशहूर भजन गायक हंसराज रघुवंशी को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हंसराज रघुवंशी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस घटना से उनके प्रशंसकों में चिंता की लहर है।

    हंसराज रघुवंशी (फाइल फोटो)

     

    जागरण संवाददाता, मोहाली। प्रसिद्ध भजन गायक हंसराज रघुवंशी को जान से मारने की धमकी और 15 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खुद को कुख्यात गैंग्सटर लारेंस बिश्नोई का गुर्गा बताने वाले एक व्यक्ति ने गायक और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

    गायक के निजी सुरक्षा गार्ड विजय कटारिया की शिकायत पर जीरकपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी राहुल कुमार नागड़े के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत के अनुसार, राहुल कुमार नागड़े की हंसराज रघुवंशी से पहली मुलाकात वर्ष 2021-22 में उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर में हुई थी।

    उसने खुद को गायक का प्रशंसक बताते हुए उनसे नजदीकी संबंध बना लिए। धीरे-धीरे उसने गायक की निजी जिंदगी तक पहुंच बना ली। राहुल ने हंसराज रघुवंशी नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और खुद को हंसराज का छोटा भाई बताने लगा। इतना ही नहीं, वह 2023 में गायक की शादी में बिना बुलाए शामिल हुआ और परिवार व टीम के सदस्यों के मोबाइल नंबर भी हासिल कर लिए।

    गैंग्सटरों के नाम पर रंगदारी की मांग

    राहुल ने फोन और वाट्सएप काल के जरिए गायक की पत्नी, मां और टीम के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। उसने खुद को लारेंस बिश्नोई का गुर्गा बताया और गोल्डी बराड़ गैंग से संबंध होने का दावा किया।

    शिकायत के अनुसार, राहुल ने 15 लाख रुपये की रंगदारी मांगी और पैसे न देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। जीरकपुर पुलिस ने आरोपित राहुल कुमार नागड़े के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपित ने पिछले तीन वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से गायक की लोकप्रियता का शोषण किया और अब उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    फर्जी पहचान से लोगों को ठगना शुरू किया

    शिकायत में यह भी कहा गया है कि राहुल ने गायक की लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए 2024 में प्रशंसकों से पैसे और उपहार वसूलने शुरू कर दिए। वह खुद को हंसराज रघुवंशी का छोटा भाई बताकर लोगों से संपर्क करता और उन्हें धोखा देता था। जब गायक के कार्यालय में इस संबंध में शिकायतें आने लगीं, तो मई 2025 में हंसराज रघुवंशी ने उसे इंस्टाग्राम पर अनफालो कर दिया। इससे नाराज होकर राहुल ने गायक और उनके परिवार को धमकियां देनी शुरू कर दीं।

     