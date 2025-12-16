100 करोड़ एलिमनी और 10 लाख महीना... Celina Jaitly ने पति से रखी डिमांड, घरेलू हिंसा के लगाए आरोप
Celina Jaitly Demands 100 Cr Aliomony: सेलिना जेटली और उनके अलग रह रहे पति ऑस्ट्रियाई होटल के मालिक पीटर हाग, शुक्रवार को अंधेरी में एक मेट्रोपॉलिटन म ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सेलिना जेटली और उनके पति पीटर हाग लंबे वक्त से अलग रह रहे हैं। एक्ट्रेस ने अपने पति पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं और अब कपल हाल ही में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने हाग से जेटली की घरेलू हिंसा (DV) की शिकायत पर अपना जवाब देने के लिए भी कहा। ये निर्देश नवंबर में एक्ट्रेस द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत दायर मामले की पहली सुनवाई के दौरान दिए गए।
एक्ट्रेस ने रखी 100 करोड़ एलिमनी की डिमांड
सेलिना जेटली ने 15 साल की शादी के दौरान लगातार फिजिकल, वर्बल और इमोशनल शोषण के आरोप अपने पति पर लगाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस ने मुआवजे के तौर पर 100 करोड़ रुपये और हर महीने 10 लाख रुपये मेंटेनेंस के तौर पर मांगे हैं। कपल ने 2011 में मुंबई में शादी की थी और हाग की विदेश में पोस्टिंग के दौरान वे मुंबई, दुबई, सिंगापुर और ऑस्ट्रिया में रहे।
यह भी पढ़ें- Celina Jaitly ने विदेशी पति पर लगाए घरेलू हिंसा के आरोप, तलाक के साथ मांगे 50 करोड़
सेलिना ने लगाए ये आरोप
एक्ट्रेस ने आरोप लगाया है कि हाग ने उनके प्रोफेशनल कामों पर रोक लगाई, उन्हें अपनी कमाई तक पहुंचने से रोका और उन्हें आर्थिक रूप से अपने ऊपर निर्भर बना लिया। शिकायत में हाग को एक खुदगर्ज इंसान बताया गया है, जिसने कथित तौर पर उसके या उनके बच्चों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। विवाद का एक मुख्य मुद्दा 2019 का एक गिफ्ट डीड है, जिसके तहत उसका मुंबई वाला फ्लैट हाग को ट्रांसफर किया गया था। उसने दावा किया है कि यह डीड तब साइन की गई थी जब वह मानसिक रूप से कमजोर थी और आरोप लगाया कि हाग ने बाद में उसकी जानकारी के बिना प्रॉपर्टी किराए पर दे दी, जिससे लगभग 1.26 करोड़ रुपये कमाए।
पड़ोसी की मदद से छोड़ा ऑस्ट्रिया
याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि हाग ने वियना में संयुक्त रूप से खरीदी गई प्रॉपर्टी उसे बिना बताए बेच दी और ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में परिवार के शिफ्ट होने के बाद कथित दुर्व्यवहार और बढ़ गया। जेटली ने दावा किया है कि आखिरकार उसने एक पड़ोसी की मदद से ऑस्ट्रिया छोड़ दिया, जब उसे वे दस्तावेज मिले जो हाग ने कथित तौर पर उससे छिपाए थे।
हाग ने इस साल पहले एक ऑस्ट्रियाई अदालत में तलाक के लिए अर्जी दी थी, जिसमें कथित तौर पर शादी टूटने के लिए जेटली को दोषी ठहराया गया था। उसकी कानूनी टीम ने कहा है कि ऑस्ट्रियाई अदालत ने हाल ही में उसे अपने बच्चों से रोजाना एक घंटे टेलीफोन पर बात करने की इजाजत दी है, जबकि कथित तौर पर एक समय ऐसा भी था जब हाग ने बातचीत बंद कर दी थी। जेटली ने दावा किया है कि भारत में कानूनी कार्रवाई शुरू करने के बाद से उसे बच्चों से संपर्क करने से रोका गया है।
कब होगी अगली सुनवाई
मुंबई कोर्ट ने अंतरिम राहत पर विचार करने से पहले दोनों पक्षों की फायनेंशियल कंडिशन पर सफाई मांगी है। मामले पर अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।
यह भी पढ़ें- Celina Jaitly की दर्द भरी दास्तां, याचिका में पति पर रोंगटे खड़े करने वाले आरोप, कहा- डिलीवरी के तीन हफ्ते बाद...
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।