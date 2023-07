Carry on Jatta 3: भारत-पाकिस्तान समेत दुनियाभर में दिखा 'कैरी ऑन जट्टा 3' का जादू, कमाई जान उड़ जाएंगे होश!

नई दिल्ली, जेएनएन। Carry on Jatta 3 Box Office Collection: इस साल बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में दर्शकों को लुभा पाने में कामयाब रहीं, तो कुछ का हाल बेहाल रहा। हाल ही में, रिलीज हुई 'सत्यप्रेम की कथा' उन फिल्मों में से एक है, जो दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी। हालांकि, एक और फिल्म है, जो दुनिया भर में ताबड़तोड़ अपना जादू चला रही है।

ये फिल्म है 'कैरी ऑन जट्टा 3' (Carry On Jatta 3)। 29 जून 2023 को सिनेमाघरों में आई मूवी रिलीज के बाद से ही पंजाबी फिल्मों के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। दुनियाभर में फिल्म का कलेक्शन करोड़ों में है। आइए आपको बताते हैं कि तीन दिनों में फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है।

'कैरी ऑन जट्टा 3' ने अपने ओपनिंग डे पर इतिहास रच दिया था। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में गुरुवार को मूवी ने 4.55 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसी दिन कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' (Satyaprem Ki Katha) भी रिलीज हुई थी, लेकिन इसका 'कैरी ऑन जट्टा 3' के कलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा।

शुक्रवार यानी 30 जून 2023 को भी फिल्म ने अच्छी कमाई की। दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3.85 करोड़ रुपये रहा। वहीं, शनिवार को फिल्म ने दो दिनों के मुकाबले अच्छी कमाई की। सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, तीसरे दिन फिल्म ने 5 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। कुल मिलाकर फिल्म ने तीन दिनों में सिर्फ भारत में 13.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।

'कैरी ऑन जट्टा 3' दुनियाभर में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। तरण आदर्श के मुताबिक, पहले दिन फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 10 करोड़ 12 लाख रुपये रहा, जो अन्य पंजाबी फिल्मों की तुलना में सबसे ज्यादा था। दूसरे दिन मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 10 करोड़ 72 लाख रुपये था। कुल मिलाकर मूवी ने दुनिया भर में 20 करोड़ 84 लाख रुपये की कमाई कर ली है।

'कैरी ऑन जट्टा 3' को पाकिस्तान में भी स्क्रीनिंग मिली है। वहां फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म को लेकर दर्शकों का क्रेज नेक्स्ट लेवल पर है, जिसका नजारा ट्विटर पर शेयर किए गए एक वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है।

@GippyGrewal is trha kadi v mahol mahi bnya #Pakistani cinema da 🇵🇰🇵🇰🇵🇰 wht Movie no advance ticket available lot's of love #gippygrewal Bhai ji @humblemotionpic team @Aman_mehta001 blessed pic.twitter.com/UO7urB75R3— Shanijutt (@Shanijutt132) July 2, 2023