'गजनी' बनते-बनते रह गए Salman Khan, इस तरह आमिर खान के हाथ लगी थी फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रोड्यूसर बोनी कपूर का सलमान खान के साथ प्रोफेशनल रिश्ता दो दशक से भी ज्यादा पुराना है, जिसकी शुरुआत 1999 में 'सिर्फ तुम' से हुई थी। पिछले कुछ सालों में इस जोड़ी ने 'नो एंट्री' (2005) और 'वांटेड' (2009) जैसी बड़ी बॉक्स-ऑफिस हिट फिल्मों में साथ काम किया। हालांकि, उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स पर बात की, वे सभी पूरे नहीं हो पाए। हाल ही में एक इंटरव्यू में, बोनी ने बताया कि उन्होंने एक बार सोचा था कि सलमान खान 'गजनी' के हिंदी रीमेक में लीड रोल करेंगे लेकिन यह फिल्म आखिरकार आमिर खान को मिली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तेरे नाम की वजह से सलमान का आया ख्याल एक इंटरव्यू में बात करते हुए बोनी कपूर ने बताया कि उन्हें क्यों लगता था कि आमिर खान के रोल के लिए सलमान एक आइडियल चॉइस होते। तेरे नाम से तुलना करते हुए उन्होंने कहा, 'तेरे नाम के पहले हाफ में सलमान के बाल लंबे थे, लेकिन इंटरवल के बाद वाले हिस्सों में, जब वह मानसिक रूप से बीमार लोगों के आश्रम में थे, तो उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया था। मुझे लगा कि अपनी फिट बॉडी और छोटे बालों के साथ, वह गजनी में सूर्या के रोल के लिए एकदम सही रहेंगे'। बोनी के अनुसार सलमान की फिजिक और स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म के लिए जरूरी इंटेंस कैरेक्टर आर्क के साथ एकदम सही बैठती थी।