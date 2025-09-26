बॉलीवुड फिल्में जिनकी एंडिंग 50 बार देखने के बाद भी नहीं आएगी समझ, कमाई के मामले में रहीं अव्वल

कई बॉलीवुड मूवीज दर्शकों के मन में सवाल छोड़ जाती हैं जिससे उनकी उत्सुकता बनी रहती है। अंधाधुन में आयुष्मान खुराना का किरदार रहस्यमय है। नो स्मोकिंग जटिल रूपकों से भरी है। तलवार आरुषि-हेमंत हत्याकांड पर आधारित है। ये सभी मूवीज दर्शकों के मन में कई सारे सवला छोड़ जाती हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वैसे तो हम हर मूवी की हैप्पी एंडिंग देखना चाहते हैं लेकिन कई बार कुछ मूवीज ऐसे मोड़ पर खत्म होती हैं कि दर्शकों के बीच एक सवाल छोड़कर चली जाती हैं। ये कई मामलों में अच्छा भी होता है क्योंकि दर्शकों के बीच इसको लेकर उत्सुकता बनी रहती है।

आज हम ऐसी ही कुछ ओपन एंडेड बॉलीवुड मूवीज के बारे में बात करेंगे जो दर्शकों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। अंधाधुन इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अंधाधुन का। इस फिल्म का टाइटल ही अपने आप में सबकुछ है। आयुष्मान खुराना ने आकाश नामक एक नेत्रहीन संगीतकार की भूमिका निभाई है। हालांकि वह जन्म से अंधा नहीं है, फिर भी वह कहता है कि बचपन में क्रिकेट की गेंद लगने के बाद वह अंधा हो गया था। अब इस तरह का बहाना वो क्यों बना रहा है और किसे गोली देना चाह रहा है ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा।

दृश्यम दृश्यम में अजय देवगन, तब्बू और श्रेया सरन ने अभिनय किया है। यह एक पुलिस अधिकारी के बेटे के लापता होने की एक रोमांचक हत्या की गुत्थी है। अजय देवगन के परिवार पर हत्या का शक है और वह उन्हें बचाने के लिए सारी हदें पार कर जाता है।