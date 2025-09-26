Language
    बॉलीवुड फिल्में जिनकी एंडिंग 50 बार देखने के बाद भी नहीं आएगी समझ, कमाई के मामले में रहीं अव्वल

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:52 PM (IST)

    कई बॉलीवुड मूवीज दर्शकों के मन में सवाल छोड़ जाती हैं जिससे उनकी उत्सुकता बनी रहती है। अंधाधुन में आयुष्मान खुराना का किरदार रहस्यमय है। नो स्मोकिंग जटिल रूपकों से भरी है। तलवार आरुषि-हेमंत हत्याकांड पर आधारित है। ये सभी मूवीज दर्शकों के मन में कई सारे सवला छोड़ जाती हैं।

    Hero Image
    फिल्में जो छोड़ जाती हैं कई सारे सवाल (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली।  वैसे तो हम हर मूवी की हैप्पी एंडिंग देखना चाहते हैं लेकिन कई बार कुछ मूवीज ऐसे मोड़ पर खत्म होती हैं कि दर्शकों के बीच एक सवाल छोड़कर चली जाती हैं। ये कई मामलों में अच्छा भी होता है क्योंकि दर्शकों के बीच इसको लेकर उत्सुकता बनी रहती है।

    आज हम ऐसी ही कुछ ओपन एंडेड बॉलीवुड मूवीज के बारे में बात करेंगे जो दर्शकों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हैं।

    अंधाधुन

    इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अंधाधुन का। इस फिल्म का टाइटल ही अपने आप में सबकुछ है। आयुष्मान खुराना ने आकाश नामक एक नेत्रहीन संगीतकार की भूमिका निभाई है। हालांकि वह जन्म से अंधा नहीं है, फिर भी वह कहता है कि बचपन में क्रिकेट की गेंद लगने के बाद वह अंधा हो गया था। अब इस तरह का बहाना वो क्यों बना रहा है और किसे गोली देना चाह रहा है ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा।

    नो स्मोकिंग

    जॉन अब्राहम अभिनीत, नो स्मोकिंग का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया था। यह एक कॉम्प्लेक्स फिल्म है और हर कदम पर रूपकों से भरी हुई है। नायक K, जिसमें कोई भी अच्छा गुण नहीं है, हमारा प्वाइंट ऑफ व्यू है। कश्यप की पहली दो फिल्मों पर प्रतिबंध लगने के बाद यह उनकी पहली रिलीज हुई फिल्म थी और निर्माता का गुस्सा और लाचारी फिल्म में साफ़ दिखाई देती है।

    दृश्यम

    दृश्यम में अजय देवगन, तब्बू और श्रेया सरन ने अभिनय किया है। यह एक पुलिस अधिकारी के बेटे के लापता होने की एक रोमांचक हत्या की गुत्थी है। अजय देवगन के परिवार पर हत्या का शक है और वह उन्हें बचाने के लिए सारी हदें पार कर जाता है।

    तलवार

    यह फिल्म आरुषि-हेमंत दोहरे हत्याकांड और उससे जुड़े उलझे हुए तथ्यों पर आधारित थी। असल ज़िंदगी के मामले की तरह, इस फिल्म के अंत में भी कई सवाल उठे। इसमें मामले के तीन पहलू पेश किए गए, जिससे दर्शकों को अपनी-अपनी व्याख्या करने का मौका मिला।

